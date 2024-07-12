Когда Россия победит. Пророчества святителя Николая Сербского и украинская война

«…благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивныя даруя…». из молитвы за Отечество

В начале 2022 года один странник, пришедший в известный монастырь Московского Патриархата из другой страны – не русский и даже не славянин – сказал мне: «Нынешняя война давно уже третья мировая. Россия в ней победит. Но только после того, как война придёт в саму Россию».

В те дни, когда силы спецоперации не отступили даже ещё от Харькова и не оставили Херсон, а после тревожной «перегруппировки» под Киевом, верилось, способны только наступать, данные предсказания казались очередными «ультраправославными пророчествами».

Сочувственная ухмылка сошла с моего лица, когда с этим странником случилось настоящее чудо (или, если угодно, цепь невероятных случайностей, которая у самых закоренелых скептиков вызвала крайнее удивление, заставив вспомнить о Божьем Промысле).

Но сегодня не о чудесах. А о том, что спустя два года только патриот не вопит: «Когда начнется настоящая война?! Сколько терпеть еще подлые удары по Белгороду, Севастополю, Подмосковью, наконец?! Как можно попускать издевательства над русскими, политические репрессии, гонения на Церковь православную?!»

Однако готова ли сама Россия к войне священной? Не в военном смысле, конечно. Готово ли, при задействовании регулярной армии, общество посылать “недрожащей рукой” добровольцев и мальчиков-срочников за какие-то «красные линии», прочерченные, почему-то на территории «чужой страны», пусть и населенной «братским народом». Ну «разлюбили» вдруг “братья” нас, ну обидно за неблагодарность. Но не бомбить же их за это! Тем более, что ценности остаются у нас общие. Европейские: права такого всего из себя гордозвучащего человека; культ успеха, воплощенного в селфи на фоне турецко-египетской волны и перманентного «расслабона» между изнурительным шопингом и маркетингом; поклонение разукрашенным ботоксно-силиконовым кумирам и собственному чреву на специально возведенных капищах сетевого питания. Разве не эта «русская мечта» внушалась «дорогим россиянам» все 30 лет независимости от Морального кодекса и государственной идеологии?

Но, перефразируя известное выражение президента Путина образца 2021 года, зачем миру такая Россия? На одну страну общечеловеков больше, на одну меньше… Государств таких нынче легион. Да и нужна ли такая Россия самим россиянам? Какая разница, в каких границах продолжать потреблять? Так зачем тогда все эти «красные линии»?

Затем, что Россия все еще нужна ее Создателю. Который руками Своей Церкви собрал Третий Рим и поручил ему «хранить Православие до скончания века».

Отсюда и Русский Мир – как территория спасения того стада малого, что останется верным Главе Церкви по воцарении антихриста. Собственно, приход лжемессии и готовит сегодня его жандарм, расширяя территорию своего мира переходом за те самые «красные линии».

Готов ли защитить свои засечные черты «Новый богоизбранный народ», если он переубежден уже, что является частью «цивилизованного общества»? Что права человека выше обязанностей, возложенных на него Господом, что «общечеловеческие ценности» важнее национальных, что государственная идеология, следственно – это зло. Наконец, что украинцы – это не обманутые русские, а некий «братский народ», отчего-то проживающий на территории Малой (Коренной) Руси, откуда «есть пошла» вся земля Русская.

Ответы на эти риторические вопросы – потупленные взгляды контрактников ВС РФ пред кучками городских сумасшедших с транспарантами «Вон с нашей земли!». И это в исконно новороссийских Херсоне, Каховке, Геническе… Лишь один из десятков русских воинов, попавших в объектив военкоров, осмелился ответить: «Это наша земля». Земля, обильно политая русской – великороссов и малороссов – кровью и потом.

Да, в ХХ веке великороссов и малороссов отменили, а землю отдали новоизобретенным украинцам. «Отменили» и Бога, Чьим Именем побережье Русского моря отбивали у бусурман. Всё это стало итогом выбора, сделанного еще в XVII веке Петром. Сегодня его «европейский выбор» мы лишь повторяем. Пусть иногда в карикатурном виде, но не менее от того трагичном. Ибо война, по слову сербского святителя Николая (Велимировича) «это быстрая расплата за долго длящиеся дела человеческие в мирное время».

Если полноценной войны ещё нет, а только СВО, означает ли это, что дела человеческие, не освящённые благодатью, ещё творятся? И станет ли СВО хотя бы толчком к покаянию?

«Победа в будущей войне обусловлена покаянием», – предупреждал святой Николай. «Победит тот народ, который будучи призван на войну Божьим Промыслом, покается… и, воззвав к Богу, исправит свои грехи». В нашем случае, грехи не только за безбожный коммунизм, но и за куда более мерзкий ельцинизм.

Пока же из уст русского солдата – от рядового до военачальника – часто слышны слова не покаяния, но сквернословия, что есть, по словам святых отцов, молитва сатане.

Конечно, война – не школа бальных танцев. Это боль и смерть. И совсем не киношно-патетическая.

Но «народ с Божественной миссией… не смеет ни в одной заповеди преступить закон Божий. Если только один солдат совершит (сие)… этим он создаст препятствие для армии. Чем выше по чину воин, тем большим препятствием будет его грех». (Свт. Николай Сербский «Война и Библия»).

Конечно, мы тут «зациклились» на «наиневиннейшем» из грехов воюющей армии. Просто он – показатель «страха Божия» всего общества.

А «нечестивый народ будет побеждён, хотя бы и его было много, как листьев в лесу…. Россия проиграла войну с Японией, хотя ее население было многочисленнее», – напоминал Николай Велимирович в 1920-х.

Он-то лично наблюдал тогдашнюю русскую элиту в предреволюционное время, заражённую вирусом либерализма и западничества, уже симпатизирующую украинофильству и, после предательства помазанника Божия, готовую с барского плеча раздавать налево и направо земли, которые Господь отвёл Своему Катехону.

Прошёл век. Век страданий, тревог и…прозрений. Не время ли русским – от обывателей до властителей умов, от срочников до солдатских матерей – осознать, что они в ответе и за эти земли, за территорию всего малого стада?

Лишь тогда их земной Верховный может объявить войну мировому злу не опасаясь, что оно разорвёт Россию изнутри, как это случилось в 1917-м. И как на то рассчитывают все недоброжелатели России – от западных спонсоров зеленских и навальных до восточных идеологов «свободной Сибири», «тюркского халифата» и прочих «суверенитетов, кто сколько сможет взять».

И тогда лишь Господь благословит на победу достояние Свое – державу православных христиан.