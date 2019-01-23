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23.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Россия, Украина
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Когда сильно надо – можно: Турецкий дипломат проехал по Крымскому мосту

Генконсул Турции в Новороссийске Юнус Эмре Озигджи прибыл в Крым по мосту через Керченский пролив – как известно, этот маршрут официальный Киев считает нелегальным.

Об этом в своем блоге рассуждает украинский адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По ее словам, консул должен встретиться с моряками, спасенными с горевших в Черном море танкеров, которые принадлежали турецкой компании.

«Изюминка новости заключается в том, что турецкий дипломат приехал в Крым из Новороссийска. Автомобилем. Жду гневных воплей по этому поводу от наших е…тых поцреотов и, конечно же, внесение консула на «Миротворец», – язвительно комментирует Монтян.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией, за что неоднократно Петр Порошенко озвучивал благодарность в адрес турецких властей.

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