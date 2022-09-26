Колеров рассказал, в каких исторических границах должна восстановиться Россия

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Россия должна возродиться как континентальная империя, вернув себе свои исторические земли. Речь идет о территориях, населенных славянами – Украине и Белоруссии. Но и Украина не нужна России в ее нынешнем виде – ее западные земли возвращать не стоит.

Об этом в эфире интернет-канала «Ваши новости» заявил российский журналист, экс-глава управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами администрации президента России Модест Колеров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Мы – континентальная империя, мы должны взять сначала свое, не ведясь на избыточные цели, которые враг нам навязывает. Хорошо, конечно, испытывать надежды вернуть Туркистан – не вернем. 50 миллионов человек в Туркестане – для нас много. И так все живое уже здесь работает, им дай Бог интегрироваться. Есть вещи необратимые – Финляндия, Польша, Аляска… Надо восстановить историческую Россию, которая не включает в себя ни западенскую Украину, ни Финляндию, ни Польшу, ни Аляску – ничего. Мы к этому идем. Я надеюсь, что наше объединение с Белоруссией будет нарастать», – заявил Колеров.