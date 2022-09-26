Колеров рассказал, в каких исторических границах должна восстановиться Россия

26.09.2022  19:41 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Соотечественники, Украина
Новости Украины

Россия должна возродиться как континентальная империя, вернув себе свои исторические земли. Речь идет о территориях, населенных славянами – Украине и Белоруссии. Но и Украина не нужна России в ее нынешнем виде – ее западные земли возвращать не стоит.

Об этом в эфире интернет-канала «Ваши новости» заявил российский журналист, экс-глава управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами администрации президента России Модест Колеров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия должна возродиться как континентальная империя, вернув себе свои исторические земли. Речь идет о...

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«Мы – континентальная империя, мы должны взять сначала свое, не ведясь на избыточные цели, которые враг нам навязывает. Хорошо, конечно, испытывать надежды вернуть Туркистан – не вернем. 50 миллионов человек в Туркестане – для нас много. И так все живое уже здесь работает, им дай Бог интегрироваться. Есть вещи необратимые – Финляндия, Польша, Аляска… Надо восстановить историческую Россию, которая не включает в себя ни западенскую Украину, ни Финляндию, ни Польшу, ни Аляску – ничего. Мы к этому идем. Я надеюсь, что наше объединение с Белоруссией будет нарастать», – заявил Колеров.

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