«Коллективный Порошенко» хочет остаться у власти

08.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Петр Порошенко расставляет своих людей на ключевых должностях чтобы продолжать лказывать влияние на власть даже после своего ухода с должности президента Украины.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил политолог Алексей Якубин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, что последние недели Петр Алексеевич активно продвигает разных своих людей, которые работали в его администрации на разные должности. Это делается чтобы оставить «коллективного Порошенко» и дальше при власти. Петр Алексеевич планирует идти на парламентскую кампанию и рассчитывает, что если он сейчас расставит своих людей на этих позициях, то ему и дальше удастся влиять на власть даже после того, как он официально перестанет быть президентом. И для нового президента будут осложнения, как минимум, первое время – провести аудит всех этих людей, которые были назначены. И их не так легко будет уволить.

Как демократы оставили своих представителей в составе администрации Трампа, назвали это «глубинное государство», так и Порошенко хочет оставить такого «глубинного Порошенко» чтобы даже когда Зеленский станет президентом, чтобы он постоянно сталкивался с людьми, лояльными Порошенко. И я не исключаю, что эти люди даже могут заниматься скрытым саботажем на своих должностях», – сказал он.