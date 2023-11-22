Коллективный Запад подтвердил свой слабый умственный потенциал – Явлинский

Антироссийские санкции не сработали из-за слабого интеллектуального потенциала Запада. По этой же причине провалились рекомендованные Западом экономические реформы 90-х в РФ.

Об этом в интервью телеканалу RTVI заявил создатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я смотрю профессионально и улыбаюсь. Они высасывали из пальца эти санкции, и что получилось? Они не поняли одну простую вещь: Россия – часть мира. Она такая большая, у нее такие большие ресурсы и возможности, это такого класса и типа страна, которая является органической частью мировой экономики. Поэтому тем или иным образом, с меньшими или с большими доходами, все будет продолжаться, и все будет работать. В этом году будет экономический рост. И сейчас он продолжается, хотя его даже никто не ждал. Если посмотреть, что они говорили и писали в самом начале, то вы увидите уровень понимания вопроса», – сказал Явлинский.

Он напомнил, что точно так же в 90-е годы Запад хотел якобы помочь России – и провалил все реформы. В будущем году он прогнозирует рост российской экономики «и никакого кризиса».

«Деньги всегда будут, потому что нефть нужна. Вон, до сих пор спорят, покупать ли наши алмазы. Через Украину идут газопроводы. У вас еще есть вопросы… Вы можете себе представить, чтобы во второй мировой войне что-либо похожее было?.. Нефть не будем продавать Европе? Так мы ее продаем Индии, там ее немного обрабатывают, и туда же (в ЕС) она и приходит. Я могу до бесконечности рассказывать эти истории. Прибыль и деньги имеют большее значение», – заключил Явлинский.