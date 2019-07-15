15.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Недвижимость, Украина
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Коломойский снял через суд арест с 415 своих обьектов

Печерский районный суд Киева 5 июля удовлетворил ходатайство ООО «Приватофис», связанного с Игорем Коломойским, и снял арест с 415 объектов недвижимости компании, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в определении суда, обнародованном в Едином реестре судебных решений.

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Судья пришел к выводу, что «арест был наложен без доказательств соразмерности стоимости недвижимого имущества, на которое был наложен арест, с размером ущерба, причиненного уголовным правонарушением», указано в материалах дела.

Арест был наложен 5 апреля 2017 года на земельные участки, нежилые, офисные помещения в разных регионах Украины по ходатайству Генпрокуратуры в рамках уголовного производства, связанного с выдачей ПриватБанком до национализации кредитов связанным лицам на невыгодных условиях, что привело к задолженности юрлиц перед банком на 373 млн грн.

Напомним, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры, как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

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