28.08.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Компромат, Коррупция, Политика, Украина
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Коломойский завалит деньгами своих марионеток в Верховной Раде

Украинский олигарх Игорь Коломойский будет иметь «золотую акцию» на принятие решений во фракции «Слуга народа» через подконтрольных ему депутатов. Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам эксперта, верные Коломойскому люди будут ежемесячно получать круглые суммы «стимулирующих».

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«Золотая акция» у Игоря Валерьевича… Он сможет оказывать, что бы ни говорили, влияние на принятие решений.

Можно сказать, что уже этим людям, с которыми якобы договорились о том, что они будут представлять некоторые комитеты, одномандатники, что они будут получать для начала, просто как премию за то, что они сядут в эти кресла, полмиллиона долларов и 30 тысяч каждый месяц за то, чтобы они не смотрели по сторонам, как пишет один из украинских сайтов.

Так что это привязывает этих людей к тем, кто платит эти деньги, и очень сложно человеку отказаться от того, чтобы выслушать пожелания спонсора на этой должности, тем более, что некоторые из них ранее особыми возможностями не обладали», – заявил Погребинский.

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