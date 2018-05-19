19.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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Колония США – новая украинская мечта

Успех Украине может обеспечить десант из американских политиков и выходцев из украинской диаспоры, закончивших вузы на Западе.

С таким предложением в эфире телеканала 112 выступил экс-депутат Киевсовета журналист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно, чтобы Запад, на мой взгляд, прислал бы нам сюда 200-300 украинцев, которые закончили западные лучшие ВУЗы, у которых есть стойкая прививка к коррупции и которые любят свою родину и могли бы ей послужить.

И вообще, не мешало бы, чтобы те же американцы прислали нам сюда несколько очень сильных людей, которые занимали самые высокие должности в Штатах, для того, чтобы быстро переломать эту коррупционную гидру», – заявил Гордон.