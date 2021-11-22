Колоссальные долги Чубайса государству потрясли Мосбиржу и содрогнули Центробанк

22.11.2021  18:17 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Tехнологии, Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Сюжет дня, Финансы


Госкорпорация «Роснано», которую долгие годы возглавлял Анатолий Чубайс, оказалась на пороге дефолта, накопив долгов на десятки миллиардов рублей. В связи с этим компания провела встречу с кредиторами и обсудила «возможные сценарии реструктуризации».

Об этом сообщается на официальном сайте «Роснано», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Госкорпорация «Роснано», которую долгие годы возглавлял Анатолий Чубайс, оказалась на пороге дефолта, накопив долгов...

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«Было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель Общества требуют корректировок. В настоящее время есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев», – говорится в сообщении.

Мосбиржа экстренно приостановила торги сразу 9 выпусков облигаций компании, размещенных в период с 2014 по 2020 годы. Их общий объем — около 70 миллиардов рублей. Центробанк РФ также приостановил торги.

Сам «виновник торжества», исполняющий сейчас должность спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями, наотрез отказался комментировать ситуацию с возможным банкротством своего детища.

«В 2007-2011 государство дало Чубайсу в управление 105 млрд. рублей ($4 млрд. по курсу того времени). На середину 2021 капитал Роснано составил $353 млн. и только потому, что МСФО разрешает засчитывать часть кредитов в капитал. Этот, т.н. «добавочный капитал» составляет $813 млн., т.е. от собственно государственных денег у Роснано ничего не осталось. Вернее, минус $460 миллионов. Дырка от бублика. Теперь понимаете, почему Чубайс ушёл в конце 2020-го? Потому что к тому времени вынесли всё. Совсем всё…», – разъяснил схему распила бюджетных средств либеральный экономист Сергей Алексашенко.

Российский политолог Марат Баширов уверен, что новому и довольно эффективному менеджменту Роснано будет очень тяжело реструктурировать долги.

«Приговора Чубайсу в каком-то уголовном процессе мы, может, и не дождемся, а вот в любой частной компании его бы уже гнали метлой до самого порога. За сложными формулировками кроется констатация простого факта: взяли чужие деньги, не понятно на что потратили и теперь новый менеджмент Роснано должен каким-то образом вернуть кредиторам их деньги.

Потому что, нет ни денег на счетах, ни доходного результата от проектов Роснано, придуманных при Чубайсе. И этот приговор пострашнее уголовного для посвященных. Почему? Все те, к кому отныне придут Чубайс или люди от него, сто раз подумают давать или не давать деньги, глядя на результаты его работы в Роснано. Фактически Роснано – банкрот, и покрыть его долги может только государство за счет наших с вами налогов», – написал в своем телеграм-канале политолог Марат Баширов.

10 ноября появилась информация о том, что правоохранительные органы рассматривают возможность возбуждения уголовного дела о мошенничестве и растрате в отношении бывшего руководства госкомпании «Роснано».

Речь идет о создании в 2013 году ООО «Управляющая компания «Роснано», через которую растрачивались государственные инвестиции на инновации. Акционерами этого частного предприятия выступал Анатолий Чубайс, финансовый директор «Роснанано» Леонид Меламед и другие руководители роскорпорации. Идею рокировки им подсказали американские консультанты. Всего якобы возбуждено 17 уголовных дел, в которых фигурирует Чубайс.

После ухода Чубайса выручка «Роснано» выросла в 6 раз, а валовая прибыль — в 5,3 раза до 15,3 миллиарда рублей. Чистая прибыль составила 2,9 миллиарда рублей, а расходы на управление сократились на миллиард рублей.

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