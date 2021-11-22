Колоссальные долги Чубайса государству потрясли Мосбиржу и содрогнули Центробанк

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Госкорпорация «Роснано», которую долгие годы возглавлял Анатолий Чубайс, оказалась на пороге дефолта, накопив долгов на десятки миллиардов рублей. В связи с этим компания провела встречу с кредиторами и обсудила «возможные сценарии реструктуризации».

Об этом сообщается на официальном сайте «Роснано», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель Общества требуют корректировок. В настоящее время есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев», – говорится в сообщении.

Мосбиржа экстренно приостановила торги сразу 9 выпусков облигаций компании, размещенных в период с 2014 по 2020 годы. Их общий объем — около 70 миллиардов рублей. Центробанк РФ также приостановил торги.

Сам «виновник торжества», исполняющий сейчас должность спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями, наотрез отказался комментировать ситуацию с возможным банкротством своего детища.

«В 2007-2011 государство дало Чубайсу в управление 105 млрд. рублей ($4 млрд. по курсу того времени). На середину 2021 капитал Роснано составил $353 млн. и только потому, что МСФО разрешает засчитывать часть кредитов в капитал. Этот, т.н. «добавочный капитал» составляет $813 млн., т.е. от собственно государственных денег у Роснано ничего не осталось. Вернее, минус $460 миллионов. Дырка от бублика. Теперь понимаете, почему Чубайс ушёл в конце 2020-го? Потому что к тому времени вынесли всё. Совсем всё…», – разъяснил схему распила бюджетных средств либеральный экономист Сергей Алексашенко.

Российский политолог Марат Баширов уверен, что новому и довольно эффективному менеджменту Роснано будет очень тяжело реструктурировать долги.

«Приговора Чубайсу в каком-то уголовном процессе мы, может, и не дождемся, а вот в любой частной компании его бы уже гнали метлой до самого порога. За сложными формулировками кроется констатация простого факта: взяли чужие деньги, не понятно на что потратили и теперь новый менеджмент Роснано должен каким-то образом вернуть кредиторам их деньги. Потому что, нет ни денег на счетах, ни доходного результата от проектов Роснано, придуманных при Чубайсе. И этот приговор пострашнее уголовного для посвященных. Почему? Все те, к кому отныне придут Чубайс или люди от него, сто раз подумают давать или не давать деньги, глядя на результаты его работы в Роснано. Фактически Роснано – банкрот, и покрыть его долги может только государство за счет наших с вами налогов», – написал в своем телеграм-канале политолог Марат Баширов.

10 ноября появилась информация о том, что правоохранительные органы рассматривают возможность возбуждения уголовного дела о мошенничестве и растрате в отношении бывшего руководства госкомпании «Роснано».

Речь идет о создании в 2013 году ООО «Управляющая компания «Роснано», через которую растрачивались государственные инвестиции на инновации. Акционерами этого частного предприятия выступал Анатолий Чубайс, финансовый директор «Роснанано» Леонид Меламед и другие руководители роскорпорации. Идею рокировки им подсказали американские консультанты. Всего якобы возбуждено 17 уголовных дел, в которых фигурирует Чубайс.

После ухода Чубайса выручка «Роснано» выросла в 6 раз, а валовая прибыль — в 5,3 раза до 15,3 миллиарда рублей. Чистая прибыль составила 2,9 миллиарда рублей, а расходы на управление сократились на миллиард рублей.