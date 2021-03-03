03.03.2021, Москва, Олег Кравцов

В Городе Орске Оренбургской области активисты общественной организации «Молодая гвардия Единой России» возложили цветы на могилу союзников Гитлера.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает портал Урал56.ру.

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Примечательно, что это произошло накануне 23 февраля, когда в России отмечается День защитника Отечества, в рамках акции… «Защити память героев».

«В рамках акции «Защити память героев». 22 февраля Молодая Гвардия совместно с Молодежной Палатой и Российским Союзом Молодежи почла память военнопленных, захороненных на кладбище поселка Мостострой, и советского военного – [Героя Советского Союза] Анатолия Михайловича Пузикова. Давайте вместе чтить историю и помнить, что «война закончена лишь тогда, когда похоронен последний солдат», – отчитались активисты в социальных сетях.

Цветы возлагались к памятнику умершим в советском плену военнослужащим хортистской Венгрии, вместе с нацистской Германией воевавшей против СССР.

В Орске действовал лагерь для военнопленных №260, в котором содержались военнопленные. Умерших хоронили в братских могилах, в 2000-х годах их потомки приехали в Орск и установили на местах массовых захоронений надгробные камни.

Когда грянул громкий скандал, активисты сразу же снесли запись, а потом начали оправдываться – мол, думали, что в Великую Отечественную войну Венгрия воевала на стороне СССР, о чем заявил руководитель Оренбургского регионального отделения организации Михаил Кузнецов.

«Для Орского местного отделения МГЕР мы организуем дополнительные лекции, посвященные союзникам и противникам СССР во Второй мировой войне. Еще раз приносим глубочайшие извинения за непреднамеренную ошибку», – сказал Кузнецов.

Впрочем, не все поверили в версию, изложенную «мгеровцами».

«Орских «активистов» не смутило, что «венгерские союзники СССР» умерли в лагере для военнопленных. Выглядит так, что когда поняли, что не отвертеться, решили просто изобразить из себя необразованных дебилов», – полагает известный севастопольский блогер Борис Рожин.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», российский школьник из Нового Уренгоя выступил в немецком бундестаге, где рассказал о «так называемом сталинградском котле» и сокрушался о тяжелой судьбе гитлеровских солдат, попавших в плен (см. Прости нас, гестапо, и, вермахт, прости).