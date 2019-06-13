Командир ВСУ пытается «свалить» на товарища вину за преступление в Донбассе

13.06.2019, Донецк, Александр Гусар

Командир бригады ВСУ, ответственной за обстрел жилых кварталов в Донецкой Народной Республике, пытается переложить свою вину за данное преступление на командира соседней бригады.



Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По его информации, полученной из 137-го батальона 35-й бригады, обстрел 12 июня Докучаевска вёлся миномётчиками этого батальона в состоянии алкогольного опьянения. Басурин также отметил, что в ходе ведения огня ранение головы получил боевик 1-й роты.

«В настоящее время командование 35-й бригады активно скрывает факты несанкционированного ведения огня по мирным населённым пунктам Республики и ранение своего подчинённого. А для этого пытается переложить ответственность за обстрел Докучаевска на 1-й мотопехотный батальон 24-й бригады, занимающей позиции на левом фланге, а травму представить, как ранение в ходе мифического обстрела со стороны подразделений Народной милиции ДНР», – рассказал представитель оборонного ведомства.

Он также добавил, что особенно «по-офицерски» выглядит такая попытка командира 35-й бригады Паласа переложить свою ответственность на командира 24-й бригады Гудзя на фоне того, что последний и так находится в немилости у командующего «ООС» Сырского.

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