Командир задержанного украинского катера выдвинул ультиматум

12.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Командир катера «Бердянск» Роман Мокряк, которого российские спецслужбы задержали в районе Керченского пролива 25 ноября за нарушение государственной границы, сегодня заявил следствию, что требует обращаться с собой и со своим экипажем как с военнопленными, и что он не будет давать российским властям никаких показаний, пока его подчиненные не будут освобождены, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил российский адвокат Мокряка Илья Новиков на своей странице в Facebook.

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«Как командир он считает, что он один отвечает за происходящее на борту, его экипаж выполнял его приказы и не может быть привлечен ни к какой ответственности», — пишет Новиков.

По сути командир “Бердянска” лишь повторяет то, что звучит из уст украинских политиков с экранов ТВ.