Командующий ВМС Украины обещает России «плачевный результат»

19.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Санкции Запада будут иметь результат, «плачевный для государственного устройства» России. Об этом в интервью «Громадське ТВ» заявил командующий Военно-морскими Силами Украины Игорь Воронченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам украинского адмирала, заставить Россию пойти на уступки Украине могут помочь только санкции.

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«Лучший вариант был бы для этого человека, который отдает команды, а вы знаете, он один там, маленький такой, чтобы он отдал наших моряков…

Смена власти (на Украине, – ред.) ничего нового не принесет. Россия будет настаивать на том, чтобы мы капитулировали перед ней и полностью подмять Украину под себя.

Все эти действия мирового сообщества и международных организаций, все санкционные действия, я уверен, что они дойдут до логического завершения и результат будет плачевный для государственного устройства Российской Федерации», – сказал Воронченко.