28.05.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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Комедия: Во время погрома в Киеве вся полиция бросилась на защиту магазина Порошенко

В Сети появился новый ролик вчерашнего погрома украинскими националистами кавказской лавки на рынке «Лесной» в Киеве. Из записи следует, что к месту инцидента были заранее стянуты значительные силы спецназа полиции, однако они защищали… магазин фирмы Петра Порошенко.

Видео-доказательство у себя в «Facebook» разместил Александр Волков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сначала думал, что это шутка, но после появления видео оказалось, что не шутка. Во время погрома на рынке «Лесной» вся полиция защищала находящийся рядом магазин Roshen. Ну и комедия», – написал автор.