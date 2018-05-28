28.05.2018, Киев, Анастасия Самойлова
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Комедия: Во время погрома в Киеве вся полиция бросилась на защиту магазина Порошенко
В Сети появился новый ролик вчерашнего погрома украинскими националистами кавказской лавки на рынке «Лесной» в Киеве. Из записи следует, что к месту инцидента были заранее стянуты значительные силы спецназа полиции, однако они защищали… магазин фирмы Петра Порошенко.
Видео-доказательство у себя в «Facebook» разместил Александр Волков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сначала думал, что это шутка, но после появления видео оказалось, что не шутка. Во время погрома на рынке «Лесной» вся полиция защищала находящийся рядом магазин Roshen. Ну и комедия», – написал автор.
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14:11 28 маяВсплыла новая афера с участием инвестиционного банкира Порошенко
14:00 28 маяБизнес в Крыму придумал, как обойти санкции
13:46 28 маяБеглые российские либералы уже не верят, что санкции пошатнут РФ
13:22 28 маяИз России пришли плохие новости для украинских пиратов
12:42 28 маяПутин не сдастся. У русских другая ментальность – меджлисовский пропагандист
12:00 28 маяКонец могущества США – мир отказывается от доллара
10:13 28 маяСверхточная российская бомба успешно лечит террористов
9:49 28 маяГраждане Украины и РФ задержаны в Крыму за незаконный сбыт оружия
9:01 28 маяУ Порошенко выдвинули Еврокомиссии громкое обвинение
8:45 28 маяУкраинские диверсанты угрожают Крыму и Ростову
17:17 27 маяЭксперт из Чуйской долины на службе Украины
14:53 27 маяУкраина предпочитает американского дядю европейской тете
14:23 27 маяНемецкий политолог: Остановить ввод миротворцев на Донбасс уже невозможно
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19:53 23 маяЭтот Скрипаль выздоровел – подавайте другого!
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