Политнавигатор - Новости России и Украины
28.05.2018, Киев, Анастасия Самойлова
  2 574 просмотров
Происшествия, Сюжет дня, Украина

Комедия: Во время погрома в Киеве вся полиция бросилась на защиту магазина Порошенко


В Сети появился новый ролик вчерашнего погрома украинскими националистами кавказской лавки на рынке «Лесной» в Киеве. Из записи следует, что к месту инцидента были заранее стянуты значительные силы спецназа полиции, однако они защищали… магазин фирмы Петра Порошенко.

Видео-доказательство у себя в «Facebook» разместил Александр Волков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«Сначала думал, что это шутка, но после появления видео оказалось, что не шутка. Во время погрома на рынке «Лесной» вся полиция защищала находящийся рядом магазин Roshen. Ну и комедия», – написал автор.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть