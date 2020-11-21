Коммунисты в Москве собрали недовольных переводом школ и вузов на дистанционку

22.11.2020, Москва, Елена Острякова

Митинг за отмену дистанционного образования, которое из-за карантина вводится в школах и вузах, прошел в Москве в форме встречи с избирателями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.

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На мероприятие собралось несколько сотен человек. Рашкин попросил собравшихся убрать знамена и другую символику. Несмотря на это, полиция постоянно пыталась помешать проведению собрания, сочтя, что оно приняло форму несанкционированного митинга.

Выступающие высказали тревогу по поводу того, что введение дистанционного обучения в школах преследует долгосрочную цель деконструкции среднего образования в России. Их, в частности, настораживает выделение 50 млрд рублей в бюджете Москвы на 2021 год на цифровизацию образования.

По итогам встречи была принята резолюция движения «Родители России» об отмене дистанционного образования и восстановлении работы школ и вузов. Собравшиеся потребовали признать систему дистанта для детей и подростком недопустимой, а также принять закон, гарантирующий всем гражданам право на полноценное образование.