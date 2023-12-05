Компании, трудоустроившие участников СВО, получат статус социального предприятия

Елена Острякова.  
05.12.2023 19:58
  (Мск) , Москва
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Бизнес, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Госдума РФ приняла сегодня законопроект, предоставляющий работодателям преференции за трудоустройство участников специальной военной операции. У предпринимателей, которые в приоритетном порядке будут принимать на работу участников СВО, появится возможность получить статус социальных.

Об этом сказал зампред комитета по экономической политике Сергей Алтухов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Госдума РФ приняла сегодня законопроект, предоставляющий работодателям преференции за трудоустройство участников специальной военной операции....

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«Основная задача законопроекта – максимально быстро интегрировать наших ребят, которые возвращаются из зоны СВО, в нашу экономику и мирную жизнь. Нашим героям, которые по тем или иным причинам захотят сменить работодателя, мы должны максимально быстро предоставить возможность для самореализации.

А предпринимателям, которые в приоритетном порядке будут принимать на работу наших героев, мы будем давать возможность получить статус социального предпринимателя. Это очень серьезный пакет льгот, преференций – от налоговых льгот до льготных ставок по аренде имущества, грантов и других мер поддержки», – отметил Алтухов.

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