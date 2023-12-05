Компании, трудоустроившие участников СВО, получат статус социального предприятия

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Госдума РФ приняла сегодня законопроект, предоставляющий работодателям преференции за трудоустройство участников специальной военной операции. У предпринимателей, которые в приоритетном порядке будут принимать на работу участников СВО, появится возможность получить статус социальных.

Об этом сказал зампред комитета по экономической политике Сергей Алтухов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Основная задача законопроекта – максимально быстро интегрировать наших ребят, которые возвращаются из зоны СВО, в нашу экономику и мирную жизнь. Нашим героям, которые по тем или иным причинам захотят сменить работодателя, мы должны максимально быстро предоставить возможность для самореализации. А предпринимателям, которые в приоритетном порядке будут принимать на работу наших героев, мы будем давать возможность получить статус социального предпринимателя. Это очень серьезный пакет льгот, преференций – от налоговых льгот до льготных ставок по аренде имущества, грантов и других мер поддержки», – отметил Алтухов.