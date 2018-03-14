14.03.2018, Киев, Максим Карпенко
  1 008 просмотров
Россия, Сельское хозяйство, Украина, Экономика коллапса

Конец «аграрной супердержавы»: Россия оттеснила Украину на мировом рынке пшеницы


Украина уступила России лидерство на мировом рынке пшеницы. Об этом с трибуны Верховной Рады заявил депутат Андрей Кит, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, из-за высоких цен на минеральные удобрения, сельхозпродукция, выращиваемая на Украине, не выдерживает конкуренции.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

«На данный момент в Украине минеральные удобрения дороже, чем в любой другой стране мира, на 30%. Это означает, что 40% себестоимости аграрной продукции, которая формируется за счет минеральных удобрений, влияет на себестоимость наших селян и фермеров. А это означает, что наша продукция становится неконкурентной на внешнем рынке.

Довожу к вашему сведению, что Украина перестала быть победителем и определителем цены на мировой продаже на рынке пшеницы. Нас опередила знаете кто? Россия! Поздравляю вас с этим!

Результатом этого является не просто отсутствие политики исполнительной отрасли, а полная бездеятельность Антимонопольного комитета, который совсем не регулирует рынок минеральных удобрений.

Хочу вас поздравить еще с одним – Беларусь объявила о том, что «Гродноазот» специально для Украины построит на белорусской территории еще один завод, чтобы обеспечить украинский рынок, который является самым интересным в мире по продаже азотных удобрений. Напомню, что еще несколько лет назад Украина была одним из наибольших экспортеров минеральных удобрений в мире», – сокрушается Кит.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть