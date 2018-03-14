14.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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Конец «аграрной супердержавы»: Россия оттеснила Украину на мировом рынке пшеницы

Украина уступила России лидерство на мировом рынке пшеницы. Об этом с трибуны Верховной Рады заявил депутат Андрей Кит, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, из-за высоких цен на минеральные удобрения, сельхозпродукция, выращиваемая на Украине, не выдерживает конкуренции.

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«На данный момент в Украине минеральные удобрения дороже, чем в любой другой стране мира, на 30%. Это означает, что 40% себестоимости аграрной продукции, которая формируется за счет минеральных удобрений, влияет на себестоимость наших селян и фермеров. А это означает, что наша продукция становится неконкурентной на внешнем рынке.

Довожу к вашему сведению, что Украина перестала быть победителем и определителем цены на мировой продаже на рынке пшеницы. Нас опередила знаете кто? Россия! Поздравляю вас с этим!

Результатом этого является не просто отсутствие политики исполнительной отрасли, а полная бездеятельность Антимонопольного комитета, который совсем не регулирует рынок минеральных удобрений.

Хочу вас поздравить еще с одним – Беларусь объявила о том, что «Гродноазот» специально для Украины построит на белорусской территории еще один завод, чтобы обеспечить украинский рынок, который является самым интересным в мире по продаже азотных удобрений. Напомню, что еще несколько лет назад Украина была одним из наибольших экспортеров минеральных удобрений в мире», – сокрушается Кит.