|1 008 просмотров
Конец «аграрной супердержавы»: Россия оттеснила Украину на мировом рынке пшеницы
Украина уступила России лидерство на мировом рынке пшеницы. Об этом с трибуны Верховной Рады заявил депутат Андрей Кит, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По его словам, из-за высоких цен на минеральные удобрения, сельхозпродукция, выращиваемая на Украине, не выдерживает конкуренции.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
«На данный момент в Украине минеральные удобрения дороже, чем в любой другой стране мира, на 30%. Это означает, что 40% себестоимости аграрной продукции, которая формируется за счет минеральных удобрений, влияет на себестоимость наших селян и фермеров. А это означает, что наша продукция становится неконкурентной на внешнем рынке.
Довожу к вашему сведению, что Украина перестала быть победителем и определителем цены на мировой продаже на рынке пшеницы. Нас опередила знаете кто? Россия! Поздравляю вас с этим!
Результатом этого является не просто отсутствие политики исполнительной отрасли, а полная бездеятельность Антимонопольного комитета, который совсем не регулирует рынок минеральных удобрений.
Хочу вас поздравить еще с одним – Беларусь объявила о том, что «Гродноазот» специально для Украины построит на белорусской территории еще один завод, чтобы обеспечить украинский рынок, который является самым интересным в мире по продаже азотных удобрений. Напомню, что еще несколько лет назад Украина была одним из наибольших экспортеров минеральных удобрений в мире», – сокрушается Кит.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.