«Конец Украины близок» – Макгрегор

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Россия сконцентрировала достаточно войск для броска на Киев, однако предпочитает не спешить и проявлять осторожность. Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если мы посмотрим на карту, увидим свидетельство концентрации примерно 300 тысяч российских войск в северо-восточном углу Украины. Эти силы находятся в таком положении, что могут атаковать прямо на восток, и быстро продвинуться на Киев. И есть ещё 100 тысяч российских войск в Белоруссии», – сказал полковник.

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«Другими словами, они могут очень быстро приблизиться к столице, и поставить там всё в зону досягаемости их различных артиллерийских систем. Так что я думаю, что конец близок. Русские осмотрительны и очень осторожны. Они не собираются выдвигать свои силы вперёд, за пределы зон действия ПВО. Всё тщательно планируется и организуется», – добавил Макгрегор.