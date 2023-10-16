«Конфеты и сгущёнка точно не нужны» – Сладков о том, что отправлять бойцам в помощь

Сражающимся в зоне СВО российским подразделениям часто необходимы ПНВ, прицелы, дроны, РЭБ и дальнобойное оружие.

Об этом в эфире своего блога заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какая помощь из тыла востребована бойцам? Не деньги. А конкретные вещи: аптечка, амуниция, фонари, батарейки, сигареты, носки и другое?», – поинтересовались у военкора.

«Если я сейчас возьму на себя ответственность говорить за бойцов, то это жирновато будет для меня. Я, конечно, могу сказать: «Этим коптеры нужны, а этим – винтовки». Каждое подразделение по-разному. Конфеты и сгущёнка – точно не нужны.

Конечно, это приборы ночного видения, всегда. Это ночные прицелы, дальнобойное снайперское оружие, это инструкторская помощь тактической медицины, снайперские вещи какие-то. Коптеры нужны fpv, очень нужны. Нужны системы РЭБ», – рассказал Сладков.