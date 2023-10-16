«Конфеты и сгущёнка точно не нужны» – Сладков о том, что отправлять бойцам в помощь

Сергей Вредников .  
16.10.2023 17:42
  (Мск) , Донецк
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Сражающимся в зоне СВО российским подразделениям часто необходимы ПНВ, прицелы, дроны, РЭБ и дальнобойное оружие.

Об этом в эфире своего блога заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сражающимся в зоне СВО российским подразделениям часто необходимы ПНВ, прицелы, дроны, РЭБ и дальнобойное...

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«Какая помощь из тыла востребована бойцам? Не деньги. А конкретные вещи: аптечка, амуниция, фонари, батарейки, сигареты, носки и другое?», – поинтересовались у военкора.

«Если я сейчас возьму на себя ответственность говорить за бойцов, то это жирновато будет для меня. Я, конечно, могу сказать: «Этим коптеры нужны, а этим – винтовки». Каждое подразделение по-разному. Конфеты и сгущёнка – точно не нужны.

Конечно, это приборы ночного видения, всегда. Это ночные прицелы, дальнобойное снайперское оружие, это инструкторская помощь тактической медицины, снайперские вещи какие-то. Коптеры нужны fpv, очень нужны. Нужны системы РЭБ», – рассказал Сладков.

Однако он подчеркнул, что закрытием армейских потребностей должны заниматься государственные институты, а не волонтёры.

«Но я, как ребёнок, верю, что этим делом займётся наше государство, и всё это будет просто на высшем уровне. Надеюсь, пойдёт это всё от государства, а не от спонсоров», – добавил военкор.

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