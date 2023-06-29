Конфликт Пригожина с Минобороны носил психопатологический характер с обеих сторон – Чадаев

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Причиной мятежа Евгения Пригожина стало то, что в целиком легальную систему минобороны была внедрена нелегальная структура ЧВК.

Об этом политтехнолог Алексей Чадаев заявил в интервью белорусскому информагентству «БелТА», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Основное упущение началось весной прошлого года, когда насыщали фронт чем угодно и, в частности призвали ЧВК «Вагнер», не прописав условия. То есть на уровне устных полупацанских договоренностей. Именно эта неурегулированность во всех отношениях привела к тому, что когда начал расти конфликт с Минобороны, возник дисконнект двух систем. Минобороны – это система, находящаяся в жестких рамках правового поля, а ЧВК – система полностью внеправовая. Корректного интерфейса по взаимодействию этих систем выстроено не было. Все лежало на плечах личностей, персоналий, начальников с обеих сторон. А гигантское психологическое напряжение войны – штурмы, кровь, ежедневные штабные битвы «дайте снарядов» – все это вызывает подвижки психики. В какой-то момент конфликт стал носить психопатологический характер. Причем, не только со стороны Пригожина», – отметил Чадаев.

По его словам, испытывали огромное раздражение по отношению к Пригожину, который позволял себе такое, за что любого из них отправили бы под трибунал. Это привело к тому, что после взятия Артемовска ЧВК было предложено заключить контракты или уйти.

«Особый привилегированный статус Пригожина привел к тому, что даже если бы какой-нибудь офицер ФСБ сказал бы, что «вагнера» готовят мятеж, ему бы сказали: ты же понимаешь, чей он повар, молчи. В результате система оказалась неподготовленной к тому, что случилось в пятницу и субботу», – сказал Чадаев.

Он считает, что система отреагировала на мятеж «так себе», тогда как общество выдержало краш-тест «на пятерочку». Политтехнолог считает, что «Вагнер» неправильно называть на западный манер ЧВК, это, скорее, традиционное русское казачество: «Мы это глубоко свое явление называли чуждым нам термином».