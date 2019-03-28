Конфликт России и Украины объявлен вечным – победит только один

28.03.2019, Киев, Игорь Петров

Россия всегда будет стремиться восстановить свое влияние на постсоветском пространстве, поэтому конфликт ее с Украиной невозможно урегулировать, он будет продолжаться до полной победы одной из сторон.

Об этом в эфире канала InterVizor заявил Алексей Арестович, которого украинские СМИ называют военным экспертом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы конкурируем с Россией за наследие Киевской Руси. Это как арабы и евреи за храмовую гору. А мы – за Киево-Печерскую Лавру. Это нерешаемый, экзистенциальный конфликт. Это исконно кровно-почвенническое, кто кому сделает алаверды. Такие вещи не регулируются.

Я немного знаю россиян, это ролевая модель десантников у фонтана. Они должны победить и поломать, не считаясь с потерями. Знаете, как россияне воспринимают окружающую действительность? Они считают, что они – великая нация, которая сделала великую революцию, индустриализацию, победила в страшной войне, восстановилась, первая пошла в космос. А потом их обманули, да еще и до такой степени, что обманули лично всех граждан, обнулили сбережения, кинули в нищету, отдали все геополитические достижения. А потом еще обещали не расширять НАТО и расширили. А потом еще взяли и вмешались в семью, они считают нас одним народом, забрали еще и Украину.

У них ядерный зонтик, огромные ресурсы, огромное влияние в мире, в Европе. И они считают главной геополитической катастрофой 20-го века крушение СССР.

Что бы вы стали делать в такой ситуации? У вас болит, и есть все ресурсы чтобы это «болит» победить? Ясно, что вы занялись бы восстановлением статус-кво. Они и занялись. И они не успокоятся», – сказал Арестович.