Конгресс США запустил формулу «Украина без Зеленского»

Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в выступлении в Конгрессе США, куда он прибыл со своей делегацией.

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что конгрессмены слишком заняты, а Зеленский – не американский политик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленского разве выбирали в Конгресс? Он что, наш президент? Я не должен ему ничего обещать. У меня к нему есть вопросы. Где подотчетность по поводу средств, которые мы уже потратили? Каков у него план победы? Думаю, это то, что хотят узнать и американцы», – сухо заявил журналистам Маккарти.

Политтехнолог Марат Баширов в своем блоге отмечает, что отказ Зеленскому означает, что от него дистанцируются, считая токсичным:

«Республиканцы (а они правят бал в нижней палате) дистанцируются от Зе, считая, что он токсичен для их репутации. Первая оплеуха Зеленскому. Потом будет вторая. А третья станет смертельной».

Украинские пропагандисты возмущены демаршем руководителя Конгресса.

«У меня к Маккарти есть вопросы. Сколько вы потратите денег на борьбу с Россией и Китаем, если проиграете в Украине?», – пишет в своем блоге Андрей Цаплиенко.

Влиятельное издание Politico отмечает, что для Украины во время этого визита Зеленского в США будут только плохие новости. Якобы в необходимости предоставления финансирования сомневаются представители уже обеих партий – и республиканцы и демократы недовольны провалом «контрнаступа» и «скептически относятся к любым новым финансированиям».

Косвенно информацию издания подтверждает и поведение самого Зеленского, который отказался отвечать на вопросы прессы по итогам визита в Конгресс.

Кандидат экономических наук, член движения «Другая Украина» Александр Дудчак, в комментарии «ПолитНавигатору» подчеркивает, что визит Зеленского в США можно в целом считать неудачным, но при этом, отказываться от поддержки Украины в Штатах не будут – пока еще она выполняет возложенные на нее задачи по борьбе с Россией:

«У Зеленского не заладилось с этим визитом в Соединенные Штаты – Дуда отменил встречу, Силва воспринял хамство делегации Зеленского совершенно правильно и тоже отказался от встречи. Вот ему еще и в Конгрессе дали подзатыльник. Это не говорит о том, что Украину списали или сняли с довольствия – нет, пока в ней потребность есть, оно будет сохраняться, но это демонстрирует и отношение лично к Зеленскому, что он сам по себе не представляет никакой ценности, и его номер – шестой, и заодно еще американцы себя страхуют, ну и поляки тоже – у них выборы на носу, и они на этом зарабатывают очки у своего электората, демонстрируя, как они переживают за судьбу фермеров. Это может измениться после выборов. Но американцы тоже дистанцируются, потому что столько денег заплатили в эту пропасть, в эту не черную дыру, но желто-синюю, эффект на выходе не такой, как ожидали, и американцы не понимают, а чего, собственно, мы кормим каких-то папуасов в этой далекой Украине. Всегда смогут списать на то, что «мы сделали все, что могли, а этот режим не выполняет задачу. Так что могут отвинтить на этом памятнике голову, поставить другую и никто особо не заметит. Но в целом, поддержка Украины будет продолжаться».