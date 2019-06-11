11.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Киев, Украина
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Конституционный суд Украины завершил рассмотрение дела о роспуске Рады

Конституционный суд Украины завершил рассмотрение дела о конституционности роспуска Верховной Рады Украины в открытой части и перешел к закрытой части рассмотрения, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила председатель Конституционного суда Украины Наталья Шаптала.

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“Рассмотрение дела в открытой части пленарного заседания Палаты Конституционного суда Украины объявляю завершенным”, – отметила Шаптала.

По ее словам, на этом рассмотрение дела о конституционности роспуска Верховной Рады Украины не завершено, поскольку теперь суд перешел к закрытой части заседания.

Окончательное решение по делу, по словам председателя КСУ, будет объявлено на официальном сайте суда.

Сегодня в 10 утра судьи Конституционного суда Украины начали заседание по делу относительно определения конституционности роспуска Верховной Рады Президентом Владимиром Зеленским.

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