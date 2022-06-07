Континентального восстания против Дяди Сэма не получилось: в США проходит Саммит Америк

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С 6 по 10 июня в Лос-Анджелесе (США) проходит Девятый Саммит Америк, предполагающий встречу президентов стран-участников Организации Американских Государств. В процессе его организации не обошлось без скандала – США исключили из участия во встрече представителей «диктатур Кубы, Венесуэлы и Никарагуа».

Российский специалист по американскому региону Малек Дудаков скептически оценивает повестку саммита Америк.

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«Опять «за всё хорошее против всего плохого». Там и «демократизация», и борьба с коррупцией, и зелёный курс. Но ничего конкретного Байден предложить не может. Повторяется история с Азией – где Белому дому удалось уговорить 12 стран подписать экономическое соглашение с США . Правда, никто из подписантов так и не понял, что оно изменит», – указывает Малек Дудаков.

По словам политолога, в Латинской Америке идёт левый поворот – с приходом к власти в ряде стран критиков США. Байден обещает им «перезагрузку» отношений. Однако, как считает Дудаков, предложить что-то взамен китайских инвестиций, которые вытесняют США из региона, Белый дом не может.

«Латинская Америка усиливает кооперацию с Россией и Китаем – и попросту игнорирует мольбы Байдена поучаствовать в крестовом походе «демократий против автократий», – резюмирует эксперт.

Карта роста китайского влияния в Латиской Америке за последние 20 лет.

Сам факт отказа целого ряда стран региона от участия в Саммите Малек Дудаков оценивает, как начало процесса игнорирования Байдена странами Латинской Америки.

«После азиатского турне Байдена тот пытается показать, что США не забыли и про Латинскую Америку. Однако хаос с организацией саммита – и расплывчатая повестка – скорее подчёркивают, что мягкая сила США и в этом регионе буксует. Белый дом вплоть до последнего дня не мог определиться со списком гостей. Аргентина и Чили осудили решение США не приглашать Кубу, Венесуэлу и Никарагуа. Байдену позарез нужна венесуэльская нефть – поэтому он готов снять санкции. Но на большее идти боится – страшась реакции испаноязычного лобби, и так возмущённого контактами с Каракасом. А ещё президент Мексики Лопес Обрадор грозится бойкотировать саммит – у него с Байденом на редкость скверные отношения. О своём неучастии говорил и президент Бразилии Больсонаро – но его Белый дом смог «подкупить» обещанием провести двусторонние переговоры параллельно саммиту», – отмечает эксперт, комментируя ход и состав участников Саммита.

С Дудаковым не согласен проживающий в Чили российско-украинский журналист, переводчик и публицист Олег Ясинский.

«Вижу в российских сетях и новостях шапкозакидательские новости о массовом бойкоте Саммита со стороны латиноамериканских правительств и чуть ли не континентальное восстание против дяди Сэма. Реальность совсем иная. В итоге Саммит Америк бойкотировали только Мексика, Боливия, Сальвадор, Гватемала, Гондурас и маленькие островные страны Карибского Сообщества, кроме, разумеется, исключенных Венесуэлы, Кубы и Никарагуа. Остальные участвуют», – пишет латиноамериканист.

Особое сожаление у Ясинского вызывает участие в Саммите Америк стран с так называемыми «прогрессивными правительствами»: Чили, Аргентины и Перу, которые шли к власти под лозунгами радикальных перемен, континентальной солидарности и латиноамериканского единства.

«Участие большинства стран региона в этом колониальном мероприятии – не более чем свидетельство сохраняющегося огромного влияния США на политику и экономику Латинской Америки и о том, как она далека еще от мечты Боливара, Марти и Че. Все красивые разговоры о гражданских обществах, правительствах народа, не напрасно пролитой крови и национальном освобождении заканчиваются шасси президентских самолетов, нежно касающимися посадочной полосы лос-анджелесского аэропорта», – сокрушается Олег Ясинский.