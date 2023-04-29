«Контрнаступ» нужно проводить до саммита НАТО в Вильнюсе – экс-депутат Рады

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Страны ЕС пообещали Украине миллион снарядов, однако увязли в бюрократической междоусобице, из-за чего ВСУ остаются без боеприпасов.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил депутат Верховной рады пяти созывов, полевой командир «оранжевого» майдана Тарас Стецькив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Нам придётся идти вперёд, и я думаю, что нам придётся идти вперёд до саммита [НАТО в июле 2023] в Вильнюсе, иначе очень непросто там будет вести разговор. А даже последние факты, которые меня поражают – месяц назад нас известили, что нам дадут миллион боеприпасов и оплатят их с фондов ЕС, а теперь выяснилось, что страны ЕС не могут достигнуть договорённости, каким образом организовывать тендеры среди фирм, которые должны эти боеприпасы делать. Допускать ли только фирмы из стран-членов ЕС, или позволить брать участие в этих тендерах фирмам стран, которые не являются членами ЕС?

Смотрите, прошло полтора месяца с того момента, как они объявили, что они до конца года дадут нам миллион боеприпасов. А этих простых боеприпасов как раз не хватает украинским гаубицам, не хватает миномётам и т.д. Знаете, если в таком темпе будет идти западная помощь, а потом западная пресса будет рассказывать, что, вот, украинское наступление может не удастся, это формирует очень нехорошее влияние для нас», – пожаловался Стецькив.