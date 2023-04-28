Контрнаступление ВСУ еще не началось, но Украина уже несет потери

Сегодняшнее информационное утро вновь, после долгого перерыва, началось с сообщений о взрывах жилых домов на Украине по результатам российских ракетных ударов.

Волна воздушной тревоги прошла по всей территории Украины. Телеграмм полнится фото и видео пожаров и разрушений: в Умани при попытке ПВО сбить крылатую ракету взорвана многоэтажка и погибло шестеро людей, среди которых маленькая девочка. На Киевщине осколки ракеты попали в жилой дом, пять взрывов прогремели в Днепропетровске, пострадали дома в Николаеве….

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Печальные события придали импульс проклятиям с обеих сторон.

«Выродки!», «Все, что нужно знать о России!», – пишут украинские телеграм-каналы.

«Где вы были, когда ВСУ обстреливали Донецк?» – привычно вторят украинцам паблики с Донбасса.

К сожалению, год военных действий так и не привел к появлению в наших палестинах реального пацифизма как массового явления – это когда жертв не делят с порога на «правильных», достойных громкого сочувствия и скорби, и «неправильных», о которых принято молчать, как о сопутствующих издержках, по принципу «лес рубят- щепки летят».

А еще, глядя на все это, вспомнился советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, буквально позавчера разглагольствовавший о том, что Украина имеет право бомбить и уничтожать «на своей территории» все, что захочет и никто ее при этом не осудит.

Логику упыря с Банковой молчаливо поддержал западный истеблишмент – во всяком случае, никто из многочисленных «партнеров Украины» автора этого высказывания не одернул.

И вот сегодня вновь взрывы, разрушения, кровь, смерть. Как бы в насмешку над благопожеланиями тех информационных страусов, которые, засунув головы в песок все эти несколько месяцев вещали о том, что впереди – деэскалация и заморозка конфликта.

Что удивительно – никто ни на Украине, ни на Западе и практически никто в России не связал сегодняшние обстрелы Украины с разрекламированным украинским контрнаступлением, которое, согласно одной из западных «утечек» должно стартовать уже послезавтра, 30 апреля.

Очевидно, что русские к нему всерьез готовятся. И не только роя укрепления и строя баррикады на линии соприкосновения, показанные вчера на снимках с западных спутников, но и превентивно отрабатывая цели в тылу противника, гася предполагаемые склады боеприпасов, места сосредоточения живой силы и техники и так далее.

Естественно, не обходится без жертв- ведь все это происходит в плотной городской застройке а не в голой степи. Я это не к тому, чтобы «оправдывать» жертвы, а просто для понимания, что и откуда берется. Дело не в кровожадности русских, которых хлебом не корми, дай кого-нибудь убить. Просто украинское контрнаступление, еще не начавшись, уже пополняет длинный мартиролог «с той стороны». И то ли еще будет.

Ведь мы сейчас – на самом старте эскалации. Потом счет жертвам пойдет на десятки тысяч с обеих сторон. Такие, как минувшей ночью удары, станут ежедневной рутиной, простой военной необходимостью – и будут в разы интенсивнее. Как и удары ВСУ по российским городам, о которых никто в Киеве и на Западе не заплачет.

В таких условиях настоящий пацифизм состоит в том, чтобы удержать стороны от рокового шага. И прежде всего это касается Украины. Ведь именно ее наступления сейчас ждут и лихорадочно нему готовятся. Россия же, не скрывая, реализует стратегию от обороны.

Понятно, что Зеленскому и Ко плевать на то, сколько украинцев погибнет. Успех спишет все, а в случае провала западные СМИ запишут все жертвы на счет «агрессивной России», забыв, кто дал отмашку на это безумие весной 2023 года.

Тем не менее, сейчас еще не поздно остановиться и сесть за стол переговоров без всяких контрнаступлений, что предлагает, например, Китай. Откровенно говоря, глядя на то, как милитаристы закусили удила в расчете «улучшить свои переговорные позиции вооруженным путем», надежда на мирный исход очень слабая, но она все же есть.