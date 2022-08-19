Контроль над ЗАЭС нужен Украине, чтобы создать «грязную» ядерную бомбу – эксперт

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Новости Украины

Украина обостряет ситуацию вокруг Запорожской атомной станции для того, чтобы добиться вывода с территории станции российских сил и завести туда свои, переодетые в форму полиции, нацбатальоны.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил профессор Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Евставьева, контроль над Запорожской АЭС, на территории которой находятся контейнеры с отработанным американским ядерным топливом, позволит Украине создать «грязную» ядерную бомбу.

«Что нужно киевскому режиму? Киевскому режиму нужно возвращение под контроль зоны вокруг Энергодара. Ее, если хотите, демилитаризация в выгодном киевскому режиму формате, потому что туда он заведет полицейские силы. Кто у нас на Украине полицейские силы? Правильно, это будут переодетый в форму полиции нацбат, который осуществит репрессии в отношение гражданского населения, который создаст плацдарм для дальнейшего развертывания войск, который создаст возможности для вывоза ядерных материалов, которые там хранятся, и которые могут быть использованы в том числе для создания грязный бомбы для распыления. Собственно, Украина к этой грязной бомбе рвется года полтора последних», – заявил Евстафьев.