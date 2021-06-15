Корабли НАТО в Черном море: Россия в панике?

Заход очередного отряда кораблей НАТО в Черное море накануне переговоров Владимира Путина и Джо Байдена напрасно вызвал воодушевление в Киеве, где полагают, что американцы нашли серьёзный инструмент давления на Москву перед судьбоносной встречей.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал офицер ВМФ России.

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«Не хочется увлекаться конспирологией, но заход кораблей НАТО в Черное море перед 16 июня трудно не связать с встречей Путина с Байденом. Как и если посмотреть на другие события, например, гибель ополченцев на Донбасе в результате украинской провокации, а также начало действия американских санкций против суверенного российского долга.

Всё это очень по-американски. Они всерьёз думают, что два корабля в Черном море заставят их оппонента нервничать и идти на уступки. Это их шаблон, который вполне может быть эффективным со слабой зависимой страной.

Все мы помним, как Болгария хотела строить с Россией газопровод по дну Черного моря, а потом США высказали недовольство, и болгары передумали, потом вроде как одумались, но так пока ничего и не построили.

Не думаю, что американцы полагают, что эти действия повлияют на российского президента, просто они по-другому не умеют. Американцы считают, что таким образом они демонстрируют силу, а, на самом деле, демонстрируют свою гнусную сущность – и то, что с ними нельзя ни о чем договариваться, потому, что все равно обманут.

В общем, для изменения подходов в дипломатии им или фантазии не хватает, или правду говорил ныне покойный сатирик Михаил Задорнов, что они тупые», – заключил собеседник.