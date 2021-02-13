«Король гламура» Сергей Зверев на тусовке Прилепина не смог ответить, чей Крым

13.02.2021, Москва, Михаил Рябов

Нешуточное смятение в рядах сторонников партии «За правду» новоиспеченного политика Захара Прилепина вызвало сообщение политсилы об участии в совещании на площадке команды парикмахера Сергея Зверева, которому телеведущая Ксения Собчак приписывала нетрадиционную ориентацию.

В 2020 году Зверев проводил акции в поддержку спасения экологии на озере Байкал – стилист родом из тех мест. Он даже был оштрафован на 15 тысяч рублей за нарушение правил проведения одиночного пикета на Красной площади, где развернул плакат с требованием не допустить строительства вредящего окружающей среде завода. И вот теперь Зверев пообещал дружить с прилепинцами.

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Правда, общение с прессой на партийной тусовке обернулось скандалом. «Крым наш?» – неожиданно задал вопрос один из журналистов.

«Нормально? Почему вот вы так делаете?» – отвернувшись и манерно махнув рукой, сказал в ответ Зверев, после чего стал уходить от камер.

«Ну вы в Крыму будете, нет?» – продолжал спрашивать репортер.

Однако Зверев лишь ускорял шаг, показывая, что не хочет отвечать журналисту.