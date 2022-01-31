Корольчук: Многострадальную ГТС Украины спешат распилить и разворовать до 2024 года

В руководстве «Нафтогаза» и Украины понимают, что у транзита газа через ГТС Украины нет перспектив, но пытаются заработать на ее реконструкции.

Об этом в своем блоге на «Корреспондент.нет» пишет соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым разрешается консервация неиспользуемой части ГТС Украины. Что это значит? Это означает, что США, ЕС и Россия уже окончательно дали понять властям в виде Зеленского, что после 2024 транзитного договора как такового может и не быть. Может быть, что-то по типу актов о выполнении робот: прокачайте 3 млрд. кубов – получите деньги, а затем через три месяца снова прокачайте 3 млрд. кубов – и снова получите деньги. А что делать в период между этими тремя месяцами? А что делает медведь зимой в берлоге? Лапу сосет.

Кто до такого довел ГТС Украины? Коболев, Витренко, Макогон помогает.

А на конфеты для Макогона и его «товарищей» Верховная Рада приняла другое решение – во втором чтении и в целом законопроект, разрешающий ООО «Оператор ГТС Украины» и дочерним компаниям группы НАК «Нафтогаз Украины» закупить ряд работ с применением договорной процедуры. Как здорово, правда? Теперь трать деньги куда хочешь. Vorex LLC и Liberty Tool International Федора Закусила, который помогает Макогону из «Оператора ГТС» строить ГТС – просто озолотятся. Они и так последние годы работают, не покладая рук, перепродавая «Оператору ГТС» оборудование», – отметил он.

«Зачем, правда, «Оператору ГТС» вкладывать деньги в ГТС, если договор после 2024 года может не быть? И как быть с первым законопроектом, предусматривающим урезание ГТС? Если следовать такой логике, то «Оператор ГТС» должен сегодня заниматься консервацией, а не реконструкцией ГТС.

Я уже действительно молчу о том, что типа независимый «Оператор ГТС» превратился в прокладку, просто прогоняющую деньги в «Нафтогаз». Получили более 100 млрд. грн. за прошедшие пару лет, а на реконструкцию ушло 10 млрд. грн. Да и опять же вопрос – а для чего? Чтобы накормить Закусила из Vorex LLC и Liberty Tool International и им подобных посредников? Что будет с транзитом после 2024 года – Витренко и Макогона не интересует.

Но и дальше продолжаются попытки разобраться в финансах «Оператора ГТС». Наблюдательный совет компании «Магистральные газопроводы Украины» 30 декабря 2021 принял решение о необходимости перевыпуска финансовой отчетности «Оператора ГТС» за 2020 год с учетом того, что учет газотранспортной системы должен осуществляться как государственный грант. Фактически это попытка констатировать факт манипуляций с финансовой отчетностью «Оператора ГТС» и дать ход уголовным делам. Это ведь преступление.

Но пока Витренко, Макогон и их друзья-трейдеры активно пилят ГТС. В буквальном смысле пилят. Потому что плана после 2024 года, после окончания транзита у них нет», – пишет Юрий Корольчук.