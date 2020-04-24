Коронавирус и обвал рынков спасут Украину – Юрий Болдырев

24.04.2020, Севастополь, Валентин Филиппов

Калашникова убили специалисты. Бузину убили энтузиасты. Саакашвили назначили американцы. Порошенко остаётся олигархом, а клоун Зеленский оказался лохом.

О том, что политическая стабильность Украины держится на политическом терроре, где АТОшники стали опорой режима, обозревателю «ПолитНавигатора» Валентину Филиппову рассказал один из опытнейших политиков бывшей Украины Юрий Болдырев.

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Валентин Филиппов: В нашей импровизированной студии Юрий Болдырев – один из старейших политиков постукраинского политического пространства.

Юрий, здравствуйте.

Юрий Болдырев: Здравствуйте.

Валентин Филиппов: Юрий, в последнем своём интервью, посвящённом годовщине своего правления, Зеленский заявил, что он будет менять правительство, пока оно не станет идеальным. И вот, сразу после этого в правительстве Саакашвили. Можно ли считать, что на одного Саакашвили правительство станет идеальней?

Юрий Болдырев: Давайте, если у нас разговор по существу, оценивать не очередную клоунаду профессионального клоуна, а говорить о том, что происходит в нашей бывшей стране Украине. Бывшей, потому что она уже не страна, по сути. Она уже подконтрольная территория.

Валентин Филиппов: Давайте.

Юрий Болдырев: Думаю, что в принципе, может быть, я вас удивлю, у нас появились перспективы. Коронавирус и обвал рынков, которые неизбежно уже происходят, и неизбежно будут усиливаться. И в том числе, обвал американской экономики – может привести к ситуации, когда основным заказчикам станет не до Зеленского, не до бандеровцев, не до прочих всевозможных Аваковых и Саакашвили.

И в этом случае появятся какие-то шансы на исправление ситуации, на то, чтобы Украина вновь перешла к государственности, пусть слабой, пусть недоделанной, но, всё-таки, государственности, а не к состоянию подконтрольной территории, в котором она находится сейчас. Так что, это самое оптимистичное, что я вам могу сказать.

А что касается деталей. Какая разница кого он назначил в правительство? Вы понимаете, все эти интриги. Назначили Саакашвили, потому что за него попросил кто-то из Америки. Мне даже лень разбираться, кто это за него просил. Просили ли это демократы, или просили ли это трамписты. Это не играет никакой роли. Потому что мы на протяжении последних шести лет уже убедились, что демократы, что трамписты – это одна и та же, в смысле влияния на Украину, это одна и та же банда.

Потому что при демократах была война и при трампистах эта война продолжилась. При демократах каждый визит американского чиновника в Киев приводил к интенсификации обстрелов, и при трампистах происходит то же самое.

Поэтому, речь идёт о долговременных интересах Соединённых Штатов, так как их понимают – как демократы, так и республиканцы. И они их реализуют таким образом. Но, как я уже и говорил, есть небольшой шанс, что им станет не до этого.

И тогда, может быть, возобновятся какие-то политические процессы, которые рано или поздно, я в этом уверен, приведут к переформатированию политической жизни. Потому что та модель, которая возникла в результате шестилетнего правления американцев в стране, она в связи с коронавирусом потерпела полное фиаско. И сейчас сложно предсказывать к каким переменам на украинском политическом олимпе это приведёт.

Валентин Филиппов: Простите, вы так уверенно говорите, что после коронавируса всё начнётся сначала. Вы думаете, у коронавируса будет какой-то конец? И если он будет, не в силах ли тех людей, которые сейчас управляют миром, решить, когда он, наконец, кончится.

Юрий Болдырев: Нет, я думаю, что они потеряли контроль над ситуацией. Решить когда кончится коронавирус, уже волевым решением невозможно. Теперь решать, что коронавирус кончился, будет только сам коронавирус. То есть, когда объективно эпидемия пойдёт на спад, то тогда и будут сняты ограничительные меры. Но, в силу того, что просядет экономика во всех странах, в том числе в тех, откуда вынуждены были выехать украинские гастрбайтеры, я думаю, что ландшафт изменится.

Валентин Филиппов: А вы не ожидаете в связи с антикоронавирусными мерами, что в мире могут начаться очень серьёзные беспорядки. Потому что мы вот наблюдаем, в том числе в России, во Владикавказе что-то люди немножко против оказались. И не только там. В США что-то происходит. Начинается борьба против карантина, борьба снизу.

Юрий Болдырев: Я думаю, что ни в Соединённых Штатах, ни в Российской Федерации это не приведёт к каким-то серьёзным…

Валентин Филиппов: Нет, не приведёт. А в более слабых странах?

Юрий Болдырев: В более слабых странах да, может привести.

Валентин Филиппов: А та же Украина. Не может ли начаться антикоронавирусный майдан? Условный майдан.

Юрий Болдырев: Пока мы не видим к этому объективных обстоятельств. Всё может быть. Но мы не знаем, как развивается ситуация.

Валентин Филиппов: Смотрите, интересно получается. Украина достаточно бедная страна. Кормовая база маленькая, люди с очень маленькими доходами. В стране огромное количество неучтённого оружия. За эти шесть лет накопилось просто немерено. Каким образом удаётся удержать стабильную политическую ситуацию без всяких выступлений, переворотов на протяжении шести лет?

Вот вы, как один их старейших политиков Украины, вы знаете, что у нас каждые три-четыре года какая-то движуха политическая: кто-то кого-то смещает, кто-то обещает очередные «золотые горы» кому-то. Сейчас шесть лет, как будто, так и должно быть.

Юрий Болдырев: Я думаю, что всё достаточно просто. Существует довольно значительный процент населения, прошедший через войну, и имеющий боевой опыт, и, часто, спрятанное оружие. И их идеологические партнёры в высших эшелонах власти, которые всегда могут к ним апеллировать. И вот этот слой бывших АТОшников, я думаю, что он и есть базой этой стабильности, причём это стабильность односторонняя, только с правым уклоном. Не может быть здесь стабильности с левым уклоном.

То есть, здесь можно играть только на правом поле, только на поле, на котором сейчас играет вся радикальная тусовка: «ни шагу назад», «не отдадим Донбасс», «нет капитуляции» и так далее. И под это всегда можно рекрутировать людей, причём, часто даже без денег.

В этом и состоит феномен украинской стабильности. Сначала убивают одесситов 100 человек. И всем становится ясно, что никогда расплаты за это не будет. Потом убивают Калашникова, потом убивают Бузину. У меня такое впечатление, что Калашникова, всё-таки, убивали централизованно, то есть, по команде с Владимирской, может быть, даже люди с Владимирской, потому что парень серьёзный был, всё-таки, полковник. А Бузину убивали фактически уже энтузиасты, хотя их тоже могли вести люди с Владимирской.

Валентин Филиппов: Даже очень убеждённых нацистов…. Все равно им надо было объяснить, кто такой Бузина.

Юрий Болдырев: Да, нет. Бузина был очень публичный. Калашников был, мало кому известен.

Валентин Филиппов: Ой, вы знаете, вам так кажется. У меня знакомая вспомнила к годовщине гибели Бузины. Она вспомнила, что сидела на родительском собрании в школе, и ей позвонили, сказали, что убили Бузину. И она побелела. Вокруг неё родители собрались, сказали: «Что случилось?». Она говорит: «Бузину убили». И шелестом по всему классу пролетела одна и та же фраза: «А кто это? А кто это? А кто это? А кто это?».

Это я к тому, что мы очень сильно много придаём значения, в том числе, и нашим писателям, актёрам. Основная масса, даже готовая воевать, она даже не знает, как нас зовут.

Юрий Болдырев: Ну, может, в какой-то мере, вы и правы. Но, всё-таки, степень публичности Бузины и степень публичности Калашникова, на мой взгляд, несоизмеримы. То есть, Бузина был публичной фигурой, он появлялся на телеэкране. Калашников на телеэкране практически не появлялся. И поэтому, убить Калашникова могли только настоящие агенты. А убить Бузину могли и большие энтузиасты национальной идеи.

Хотя, я думаю, что в обоих случаях кураторство, как со стороны Владимирской, так и со стороны американских кураторов, сидящих на Владимирской, было в обоих случаях.

Потому что мы помним, как это происходило. То есть, это было во время подготовки к Девятому мая, для того, чтобы сразу показать всем, что никакие протесты совкового типа или не бандеровского типа здесь не пройдут. Было приказано убить. Сначала убили Калашникова. Ах, мало? Тогда и Бузину. Их, по-моему, убили с разницей в один день.

Валентин Филиппов: Близко там было по времени.

Юрий Болдырев: Поэтому, я думаю, что это всё, конечно, планировалось. Ну, и в силу того, что Одесса, а потом Калашников, а потом Бузина, и всё это было не расследовано, всё это было не наказано. Более того, потом с Бузиной уже вроде, как нашли, и пытались даже судить. И в результате, как мы знаем, они не только не осуждены, но их на руках вынесли.

И теперь они имеют должности в официальной государственной структуре. То есть, это ли не показатель того, что любое правое насилие всегда будет прикрыто государственной властью.

Валентин Филиппов: Ну, так в Одессе по 2 мая убийцы тоже многие известны, и, как бы, всё доказано, и признались. И они все при должностях.

Юрий Болдырев: Таким образом, можно с уверенностью сказать, что политическая стабильность на Украине на протяжении последних 6 лет базируется на неприкрытом насилии, на терроре, который никак не наказывается государством. Вот и всё. Отсюда эта стабильность.

Валентин Филиппов: Как считаете, эта идея, что год отбыл Зеленский. Вот, если бы сейчас он всё бросил, он бы смог обратно стать человеком, просто актёром, который ездит по гастролям?

Юрий Болдырев: Ну, честно говоря, меня мало волнует судьба Зеленского. И его образ: вот этот маленький верткий человечек с хриплым голосом. Я просто удивлён такой безвкусицей украинского телезрителя. Ну, просто Петя припёк уже, конечно, допёк своими миллиардами.

Валентин Филиппов: А они сейчас такие одинаковые, что Порошенко, что Зеленский. Назначение Саакашвили, на самом деле… Можно было бы хотя бы внешне всё делать не так, как Порошенко. Ведь всё один в один.

Юрий Болдырев: Я думаю, что назначение Саакашвили – как при Порошенко, так и при Зеленском – продиктовано оба раза американцами.

Валентин Филиппов: Ну, а они там тупые тоже?

Юрий Болдырев: Нет, американцы не тупые. Американцы наглые. То есть, они считают, что если «сукин сын» наш, то вы его схаваете, хоть давиться будете, а всё равно схаваете, потому что это наш «сукин сын».

Валентин Филиппов: Не, ну, можно ж было его в какую-то другую страну отправить. А оттуда кого-то сюда.

Юрий Болдырев: Нет, не так. У американцев всегда достаточно ограниченный набор средств, набор инструментов, ограниченный набор людей. Вот они начали готовить этих людей всех в конце 80-х, начале 90-х годов. И пока эти люди не состарятся, и не сойдут с арены, они будут продолжать их использовать.

Но, для Зеленского он представляет гораздо большую опасность, чем для Порошенко. Потому что, как бы там ни было, Порошенко – олигарх, то есть у Порошенко есть свои денежные ресурсы, которые он может бросить на стол в качестве аргумента. Порошенко умел грабить государственный бюджет, то есть увеличивать свои ресурсы, умел управлять государственными деньгами. И это тоже были аргументы, которые он всегда мог положить на стол.

А Зеленский в этом отношении полный болван. То есть, когда он приезжает на передовую, и какому-то там солдату, АТОшнику какому-то там говорит: «Я что лох?»… Он произнес это слово, не АТОшник произнёс это слово, и не я, и не вы. Это он произнёс. То есть, он понимает, что да, он лох. То есть, он не был лохом, когда был фронтменом «95 квартала», но став президентом Украины, он стал настоящим лохом. Потому что он не в состоянии управлять бюджетом, он не в состоянии украсть из бюджета для себя, о чём он мечтал став президентом, безусловно.

Он не сумел отформатировать олигархов под себя. То есть, он оказался, как президент, Зеленский оказался полным лохом.

И вот, мы всё будем наблюдать дальше. Его Саакашвили сожрёт с лёгкостью. Он не смог сожрать Порошенко. Порошенко, вообще, крупная гадина. Порошенко не смог сожрать ни Коломойский, ни Саакашвили. Он держал паритет с Аваковым. А Зеленский – это мелочь, лох, которого и Саакашвили может сожрать, а Порошенко его уже к ногтю привёл.

То есть, он обещал, что будет сажать Порошенко и его людей, и в итоге из всего из этого получился пшик. Потому что Порошенко по-прежнему остаётся олигархом, по-прежнему остаётся человеком знающим, как грабить бюджет, а Зеленский остаётся просто дурачком.

Валентин Филиппов: Ну, хорошо. Огромное спасибо вам. Очень вы морально меня поддержали словами, что может быть, это всё хорошо, и вот, теперь после коронавируса ослабнет хватка, держащая Украину.

Юрий Болдырев: Я вам для того, чтобы вам ещё больше оптимизма вселить, я могу сказать, что вне всякого сомнения, та технологическая революция, которая приходит сейчас в мире, выстроит в итоге мир, который совершенно не тот, который мы видим сейчас. И какие места будут занимать большие игроки в этом новом мире после окончания этого этапа технологической революции, будет определять в значительной степени и судьбу Украины – вплоть до таких мелочей в мировом масштабе, как судьба каких-то там клоунов бывших.

Валентин Филиппов: Я вас понял. Бейсбольную биту я далеко не прячу.

Хорошо. Огромное вам спасибо.

Юрий Болдырев: И, таким образом, являетесь сторонником президента Соединённых Штатов Трампа, который требует, чтобы, наконец, в бейсбол начали играть по-настоящему.

Валентин Филиппов: Но, мы вежливо, мы вежливо.