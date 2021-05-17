Коронавирусные эпидемии всегда прекращаются – военный микробиолог

17.05.2021, Москва, Олег Кравцов

Охватившая планету эпидемия коронавирусной инфекции рано или поздно закончится, поскольку это заболевание носит циклический характер.

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» заявил полковник медицинской службы запаса, автор исследований о разработках и применения химического и биологического оружия, заместитель главного редактора журнала «Вестник войск РХБ защиты» Минобороны РФ Михаил Супотницкий.

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«Назвать месяц и год, когда эпидемия закончится, я не могу. С полной определенностью могу только сказать, что она закончится. COVID-19 – инфекционный процесс циклического характера, и следовательно, эпидемия циклическая. Это ее основное отличие от нециклических пандемий: СПИДа, Т-клеточного лейкоза, сывороточных гепатитов, герпетических инфекций и многих других, еще не обнаруженных человеческим разумом. ВИЧ вызывает нециклический инфекционный процесс, заканчивающийся в 100% смертью пациента; а SARS-CoV-2 – циклический, дающий шансы на выздоровление 99–95% заболевшим», – сказал эксперт.

По его словам, ВИЧ/СПИД-пандемия в обозримом будущем не закончится, а завершение COVID-19 вполне возможно.

«Но сколько ещё будет волн, я не знаю. Чтобы более определенно ответить, надо знать происхождение самого SARS-CoV-2, где его природные резервуары, откуда он взялся и когда. Этих знаний нет.

Известно, что его предшественник, SARS-CoV, появился в 2002 года в китайской провинции Гуандун, после чего в 2003-м последовала эпидемия, затронувшая 26 стран, но в 2004-м он исчез, как будто и не было.

MERS-CoV впервые обнаружен на Ближнем Востоке в 2012-м. Во всем мире было зарегистрировано не менее 2249 случаев этой болезни и 700 летальных исходов, затем количество заболевших неуклонно снижалось, а с 2016-го их практически не регистрируют. Вот вам и главное правило – коронавирусные эпидемии среди людей рано или поздно прекращаются», – резюмировал Супотницкий.