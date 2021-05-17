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17.05.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Медицина, Происшествия, Россия
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Коронавирусные эпидемии всегда прекращаются – военный микробиолог

Охватившая планету эпидемия коронавирусной инфекции рано или поздно закончится, поскольку это заболевание носит циклический...

Охватившая планету эпидемия коронавирусной инфекции рано или поздно закончится, поскольку это заболевание носит циклический характер.

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» заявил полковник медицинской службы запаса, автор исследований о разработках и применения химического и биологического оружия, заместитель главного редактора журнала «Вестник войск РХБ защиты» Минобороны РФ Михаил Супотницкий.

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«Назвать месяц и год, когда эпидемия закончится, я не могу. С полной определенностью могу только сказать, что она закончится. COVID-19 – инфекционный процесс циклического характера, и следовательно, эпидемия циклическая. Это ее основное отличие от нециклических пандемий: СПИДа, Т-клеточного лейкоза, сывороточных гепатитов, герпетических инфекций и многих других, еще не обнаруженных человеческим разумом. ВИЧ вызывает нециклический инфекционный процесс, заканчивающийся в 100% смертью пациента; а SARS-CoV-2 – циклический, дающий шансы на выздоровление 99–95% заболевшим», – сказал эксперт.

По его словам, ВИЧ/СПИД-пандемия в обозримом будущем не закончится, а завершение COVID-19 вполне возможно.

«Но сколько ещё будет волн, я не знаю. Чтобы более определенно ответить, надо знать происхождение самого SARS-CoV-2, где его природные резервуары, откуда он взялся и когда. Этих знаний нет.
Известно, что его предшественник, SARS-CoV, появился в 2002 года в китайской провинции Гуандун, после чего в 2003-м последовала эпидемия, затронувшая 26 стран, но в 2004-м он исчез, как будто и не было.

MERS-CoV впервые обнаружен на Ближнем Востоке в 2012-м. Во всем мире было зарегистрировано не менее 2249 случаев этой болезни и 700 летальных исходов, затем количество заболевших неуклонно снижалось, а с 2016-го их практически не регистрируют. Вот вам и главное правило – коронавирусные эпидемии среди людей рано или поздно прекращаются», – резюмировал Супотницкий.


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