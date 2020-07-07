Коротченко: Бессмысленно комментировать украинского дурака в погонах

07.07.2020, Москва, Максим Карпенко

Содержащее угрозы в адрес России интервью нового командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы – свидетельство неадекватности украинской правящей верхушки.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский военный эксперт Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона».

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«Военно-морские Силы Украины – это металлолом плюс старые, списанные или устаревшие боевые катера. С практической точки зрения ВМС Украины как организованной силы не существует. Если ВМС Украины попытаются напасть на Черноморский флот, Военно-морские Силы Украины, их остатки, прекратят существование в течение тридцати минут после нападения на Россию.

Комментировать серьезно заявления этого человека бессмысленно. Это даже не блеф, это гопак с голым задним местом. Вся тупость, неадекватность военных Украины отразилась сегодня в этих комментариях, которые этот человек давал. Их всех надо лечить, начиная с клоуна Зеленского и заканчивая руководством Вооруженных Сил Украины – неадекватные клоуны, которые живут в своем бреду, не приходя в сознание», – сказал Коротченко.

Он призвал не верить в слова командующего ВМСУ о возможности нанесения удара по Севастополю новыми украинскими ракетами «Нептун».

«Никаких ракет нет и не будет в течение 10-15 лет еще. Они осуществили несколько испытательных пусков массы габаритного макета, на котором отсутствует голоска самонаведения и радиовысотомер, который позволяет выдерживать полет на предельно низкой высоте над уровнем моря. Украина никогда не проектировала и не создавала такие изделия, как головки наведения радиолокационные и радиовысотомеры. А заявлять они могут что угодно, показывать любые кадры.

Пока что украинский «Нептун» – это примерно, как украинский «Кассан» – палестинцы выпускают по Израилю такие ракеты, самодельные, которые летят непонятно куда и попадают непонятно куда. Примерно то же самое, уровень палестинской промышленности нам демонстрирует украинский оборонно-промышленный комплекс», – считает Коротченко.

Он также прокомментировал слова Неижпапы об угрозе минирования русскими морских подходов к порту Одессы с целью обрушения экономики Украины.

«Да, российские водолазы могут внезапно вынырнуть, боевые пловцы могут внезапно вынырнуть из Днепра и осуществить похищение и доставку в Россию этого дурака адмирала. Это из серии такого же бреда. Бессмысленно комментировать украинского дурака в погонах. Это клоун, который с голой жопой исполняет гопак. Комментировать его заявления – не уважать себя», – сказал Коротченко.

Он обратил внимание на то, что в интервью командующего ВМСУ был упомянут недостроенный крейсер «Украина».

«Крейсер с названием «Украина» сегодня – это гора ржавого металлолома. Это очень хорошая иллюстрация того, что представляет сегодня собой государство под названием Украина. Это хлам ржавый, который никому не нужен. Судьба крейсера – это судьба государства под названием Украина – ржавеет, разлагается и деградирует», – заявил Коротченко.