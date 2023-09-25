Коррупционный украинский суд побоялся взять деньги Коломойского и завернул апелляцию

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Суд отклонил апелляцию олигарха Игоря Коломойского и оставил без изменений меру пресечения – ему назначено содержание под стражей и залог в размере 3,89 млрд гривен. Не помогла и «группа поддержки» — его пытались взять на поруки пропагандистка телеканала 1+1 Наталья Мосейчук, экс-министр культуры Александр Ткаченко и другие представители медиа-империи Коломойского.

Суд над олигархом — это наглядный показатель того, что киевский режим легко пожертвует «своими» при первом же требовании американцев.

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Об этом «ПолитНавигатору» заявил Александр Дудчак, кандидат экономических наук, член движения «Другая Украина».

«Это значит, что не все решается деньгами, когда есть политический интерес Соединенных Штатов. Хотя, интерес США – это тоже деньги, просто очень большие, транснациональные. Значит, у американцев находятся аргументы для того, чтобы перебить даже самый коррупционный суд в мире, который мог бы пойти за деньгами. Но, как видим, есть страх и у них тоже. А то, что Зеленский готов пожертвовать своим бывшим руководителем – это нормально. Там же нет никаких бывших заслуг, понятия дружба, слова, данного когда-то. Для нынешней Украины это абсолютно нормально. Так что то, что Коломойский когда-то взращивал Зеленского, это абсолютно ничего не значит», – заявил Дудчак.