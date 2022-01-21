«Кошмар для Зеленского» – Царёв раскрыл подробности провала ареста Порошенко

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Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не смог арестовать своего предшественника Петра Порошенко, потому что лишился поддержки как своей команды, так и западных «партнёров».

Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Было очень много факторов, почему Порошенко не арестовали, хотя должны были, хотя бы под домашний арест, как Медведчука. Во-первых, команда Зеленского, видя, что у него падает рейтинг, начала его «сдавать». Генеральный прокурор отказался подписывать подозрение для Петра Порошенко. Пётр Порошенко всё это время, пока был за границей, вёл кулуарные переговоры с Офисом президента, и пытался договориться. Это его фирменный стиль. Пётр Порошенко подключил свои связи за границей. Во время своего президентства Порошенко формально передал свои активы Фонду Ротшильда. Так вот, он их до сих пор не забрал, у него существуют некоторые проблемы забрать эти активы. И можно сказать, что теперь это одно целое. Порошенко всегда мог найти, кто мог бы воздействовать, позвонить Блинкену, Зеленскому, надавить, и так далее. И, конечно, это Блинкен и судья, который начал в последний момент колебаться», – сказал Царёв.

Он подчеркнул, что Зеленский стремительно теряет власть.

«Для Зеленского это просто какой-то кошмар. Он видит, что его команды не выполняются, его подчинённые его не слушаются, и рейтинг стремительно падает. Если раньше Бойко и Порошенко – это были два удобных спарринг-партнёра во втором туре, то теперь он Порошенко может и проиграть», – резюмировал экс-депутат.