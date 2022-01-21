«Кошмар для Зеленского» – Царёв раскрыл подробности провала ареста Порошенко

21.01.2022  17:12 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
Просмотров:
 
Дзен, Колониальная демократия, Политика, Украина
Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не смог арестовать своего предшественника Петра Порошенко, потому что лишился поддержки как своей команды, так и западных «партнёров».

Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский не смог арестовать своего предшественника Петра Порошенко, потому что лишился...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Было очень много факторов, почему Порошенко не арестовали, хотя должны были, хотя бы под домашний арест, как Медведчука.

Во-первых, команда Зеленского, видя, что у него падает рейтинг, начала его «сдавать». Генеральный прокурор отказался подписывать подозрение для Петра Порошенко.

Пётр Порошенко всё это время, пока был за границей, вёл кулуарные переговоры с Офисом президента, и пытался договориться. Это его фирменный стиль.

Пётр Порошенко подключил свои связи за границей. Во время своего президентства Порошенко формально передал свои активы Фонду Ротшильда. Так вот, он их до сих пор не забрал, у него существуют некоторые проблемы забрать эти активы. И можно сказать, что теперь это одно целое.

Порошенко всегда мог найти, кто мог бы воздействовать, позвонить Блинкену, Зеленскому, надавить, и так далее. И, конечно, это Блинкен и судья, который начал в последний момент колебаться», – сказал Царёв.

Он подчеркнул, что Зеленский стремительно теряет власть.

«Для Зеленского это просто какой-то кошмар. Он видит, что его команды не выполняются, его подчинённые его не слушаются, и рейтинг стремительно падает.

Если раньше Бойко и Порошенко – это были два удобных спарринг-партнёра во втором туре, то теперь он Порошенко может и проиграть», – резюмировал экс-депутат.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть