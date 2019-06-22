«Косово будет албанским или безлюдным»: Сербское село превращают в химический могильник

22.06.2019, Белград, Ксения Голуб

Албанские власти готовятся превратить одно из сербских сел в Косово в могильник для химических отходов, сообщает белградское издание Informer.

Речь идет о деревне Гораждевац в Метохии. 24 мая на территорию бывшего кожевенно-обувного комбината, который был приватизирован албанским коммерсантом в ходе сомнительной сделки в 2007 году, под конвоем полиции было доставлено около 20 бочек опасных химических материалов.

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По имеющимся сведениям, теперь на площадке планируется создать полигон для их уничтожения отходов.

При этом официального разрешения на то, чтобы данное поселение стало местом для утилизации такого рода отходов, никто не давал. В итоге жители этого села и окрестных деревень уже шесть раз за последнее время выходили на митинги протеста.

Директор Канцелярии по КиМ правительства Сербии Марко Джурич выразил поддержку жителям Гораждеваца и подчеркнул глубокую обеспокоенность по поводу возможных угроз их здоровью.

«Это очередной поступок временных институтов в Приштине, который ставит под угрозу выживание сербов в крае, что показывает, что политических представителей косовских албанцев не волнуют вопросы создания атмосферы доверия и условий для комфортного совместного проживания в Косово и Метохии», – подчеркнул Джурич в заявлении.

Он добавил, что, согласно собранной информации, здесь планировалось разместить для дальнейшего уничтожения 80 бочек опасных химических отходов.

«Сегодняшняя доставка и хранение еще четырех контейнеров с химическими отходами в Гораждеваце подтверждает сомнения местных жителей в том, что это не случайные действия властей Приштины. Гораждевац – это небольшой сербский анклав в Метохии, жители которого постоянно живут в страхе перед нападениями и грабежами. То, что сюда свозят опасные вещества – не случайность, а коварное дополнительное давление на сербское население, чтобы оно переехало отсюда, для того, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье членов своей семьи», – сказал директор Канцелярии.

Он призвал силы КФОР и международное сообщество «отреагировать и принять специальные меры, чтобы отрава была вывезена из этого анклава». Тем более, что документы и разрешения, которые были получены албанским владельцем территории – Незаимом Шалья и его компанией SWIS, не предполагает подобный вид деятельности.

Все попытки журналистов связаться с последним, чтобы выяснить детали происходящего и дальнейшие планы, не увенчались успехом, сообщило Радио Горажевац.