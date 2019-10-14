Косово не ждут ни в Интерполе, ни в УЕФА

14.10.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Спикер парламента Чили Иван Флорес Гарсиа пообещал, что его страна не поддержит приема непризнанного Косово в Интерпол, несмотря на приглашение этого ложного государства на Ассамблею организации.

Об этом он заявил во время встречи с сербской коллегой Майей Гойкович в Белграде.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Гарсия подчеркнул, что Чили уважает территориальную целостность и суверенитет Сербии и других государств. Он также указал, что его страна не признает провозглашенную в одностороннем порядке независимость Косово и Метохии и что он не может поддержать их желание стать членом Интерпола.

Позиция Чили не изменилась и не изменится, даже не смотря на

приглашение делегации Приштины на Ассамблею организации в качестве наблюдателей.

Ранее косовская газета «Коха Диторе» сообщила, что местные чиновники получили сообщение от международного сообщества о том, что они не смогут вступить в Международную полицейскую организацию (Интерпол) в этом году.

Заявление не отозвано только из-за настойчивого давления по этому вопросу бывшего премьер-министра Рамуша Харадиная. Газета утверждает, что один из союзников Харадиная сказал им, что упрямство последнего станет для Косово «зрелищным провалом».

После недавнего инцидента под вопросом вступление Косово и в международные спортивные организации. 9 октября футболистов сербского клуба «Црвена Звезда» не впустили в Косово, где они должны были сыграть квалификационный матч Кубка Сербии против «Трепчи».

Директор Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич заявил, что после запрета на футбольный матч Косово «вылетело из UEFA и FIFA», где «никогда ему не было места», пишет Kurir.

В своем заявлении глава канцелярии сказал, что, пытаясь установить «железный занавес» между центральной Сербией и Косово, Приштина выбирает путь самоизоляции.