Косовского военного преступника снова отпустили из Гааги

10.01.2022  18:44 (Мск), Гаага,
Алексей Топоров.  
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Балканы, беспредел, Косово, Нидерланды, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал, Судебный произвол


Обвиняемый в военных преступлениях экс- спикер Ассамблеи Косово и экс-лидер Демократической партии Косово Кадри Весели временно освобожден из тюрьмы в Гааге на похороны матери.

В июле прошлого года Весели уже выпускали на свободу в связи со смертью отца, а до этого отпускали к нему в больницу в мае того же года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Обвиняемый в военных преступлениях экс- спикер Ассамблеи Косово и экс-лидер Демократической партии Косово Кадри...

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Весели был освобожден решением Специального суда по Косово в Гааге для того, чтобы посетить могилу матери, умершей два дня назад. Также подозреваемому будет позволено посетить других членов своей семьи. Во время пребывания в Косово сопровождать его будут сотрудники европейской полицейской миссии в крае EULEX.

В начале ноября 2020 года четыре бывших политических и военных лидера «Армии освобождения Косово» (UCK) были арестованы и отправлены в Гаагу: «президент» Хашим Тачи, бывшие спикеры «парламента» Кадри Весели и Якуп Красничи, а также бывший министр Реджеп Селими. Им инкриминируются массовые убийства, пытки, насильственное удержание в неволе и похищение мирных граждан Косово в 1998 – 1999 годах.

Отметим, что действовавший в той же Гааге Международный трибунал по бывшей Югославии совсем иначе относился к сербам, которых годами держали в заключении, не предъявляя обвинений, – как Воислава Шешеля, не отпускали на лечение даже при тяжелом состоянии здоровья, как Слободана Милошевича и Ратко Младича. Многие сербские заключенные либо скончались, либо «покончили с собой» в камерах, находящихся под круглосуточном наблюдением.

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