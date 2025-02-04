«Крайним назначат Собянина»: политолог объяснил, почему украинская ПВО лучше российской
Несмотря на общее технологическое превосходство над противником, в России до сих пор не выстроили нормальной системы ПВО.
Об этом на канале «Ваши новости» заявил политолог Алексей Чадаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Дроны-дальнолеты, у нас с самого начала были «Герани», и они эволюционируют, и они вот как-то летают. У противника в этой роли как раз вот эти вот «Бобры», «Мугины», «Аирборны», «Лютые», они все хуже «Герани». По всем основным ТТХ они хуже.
Но наша ПВО сильно хуже украинской ПВО. И поэтому даже вот эти, в общем, поделки, как «Бобёр», долетают. Хотя «Лютый» все-таки делала КБ Антонова, это приличная леталка, нестыдная», – сказал Чадаев.
Он пожаловался, что в России системой ПВО никто серьёзно не занимается – все структуры перекладывают ответственность друг на друга.
«До сих пор не решили товарищи начальники, кто вообще отвечает за защиту гражданских объектов в тылу. Минобороны показывают пальцем на Росгвардию. Росгвардия говорит, это же не охрана, а оборона, поэтому вот это туда. Все еще говорят, что там есть Погранслужба ФСБ, а Погранслужба ФСБ говорит, а какие наши ресурсы. Пытались в прошлом году в нацпроект, по которому президент недавно проводил совещание, ввести отдельный федеральный проект защиты от дронов. Но это дело зарубил Минфин, сказал, что денег нет и не будет.
У нас всё как всегда. Единственный способ решения проблемы – это государь покажет пальцем: «Вот ты головой отвечаешь, чтобы к нам ничего не прилетало».
И моя гипотеза, что крайним вообще назначат Собянина, потому что он оказался единственным, кто сумел таки выстроить чисто на московские деньги, вокруг Москвы, достаточно пристойную систему ПВО», – подытожил политолог.
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