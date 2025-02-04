«Крайним назначат Собянина»: политолог объяснил, почему украинская ПВО лучше российской

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Несмотря на общее технологическое превосходство над противником, в России до сих пор не выстроили нормальной системы ПВО.

Об этом на канале «Ваши новости» заявил политолог Алексей Чадаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дроны-дальнолеты, у нас с самого начала были «Герани», и они эволюционируют, и они вот как-то летают. У противника в этой роли как раз вот эти вот «Бобры», «Мугины», «Аирборны», «Лютые», они все хуже «Герани». По всем основным ТТХ они хуже. Но наша ПВО сильно хуже украинской ПВО. И поэтому даже вот эти, в общем, поделки, как «Бобёр», долетают. Хотя «Лютый» все-таки делала КБ Антонова, это приличная леталка, нестыдная», – сказал Чадаев.

Он пожаловался, что в России системой ПВО никто серьёзно не занимается – все структуры перекладывают ответственность друг на друга.