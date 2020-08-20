Кравчук феерично дебютировал в качестве манипулятора на переговорах в Минске

20.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Экс-президент Украины Леонид Кравчук во ходе первой встречи в качестве главы украинской делегации в ТКГ на переговорах по Донбассу в Минске проявил себя искусным манипулятором в лучших традициях линии поведения украинской стороны.

Об этом свидетельствуют как комментарии очевидцев, так и признания со стороны представителя Киева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в эфире телеканала «Прямой» назначенный Киевом представитель ТКГ от «ОРДЛО», бежавший из Донбасса украинский пропагандист Сергей Гармаш рассказал об уловках украинской стороны. При этом на время комментария минская встреча ещё продолжалась.

Он отметил, что в четвёртом пункте постановления Верховной рады о проведении местных выборов 25 октября одним из условий для «ОРДЛО» является контроль Украины над границей, при этом пропагандист признал, что «к сожалению, этот пункт прямо противоречит тексту Минских соглашений, хотя не противоречит логике (демократических выборов – ред.) и формуле Штайнмайера».

«Та сторона использовала эту позицию для фактически блокировки переговорного процесса. Я считаю, и это мое субъективное мнение, что это связано с встречей в нормандской четвёрки, которая не выгодна России и Козаку после его заявления о том, что он не будет участвовать в этой встрече», – сказал Гармаш.

Также он рассказал, что Кравчук специально тянет время и обещает противоположной стороне переговорного процесса обратиться к Верховной раде, чтобы они отменили пункт, который противоречит Минску, но всё это лишь ширма для Европы.

«Кравчук нашёл интересный выход, он не сказал нет и не сказал да, он сказал, что если переговоры разблокируют и они дадут позитивный результат, то это даст ему основания просить Верховную раду рассмотреть вопрос об отмене этого пункта.

Фактически, таким образом, Кравчук не сказал ничего. Он не сказал нет, он не сказал да, потому что только Верховная рада, и он об этом упомянул, она у нас самостоятельный орган и никто не может диктовать ей какие решения принимать.

Таким образом, в глазах западным партнёров, а это очень важно для нас, это было достаточным аргументом, чтобы не обвинить Украину в срыве Минских соглашений и в неконструктивной позиции», – признался Гармаш.

При этом уже по итогам встречи спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник со своей стороны рассказал, как в ходе заседания Леонид Кравчук зачитал текст письма, где просит Верховную раду рассмотреть соответствие постановления «О назначении очередных местных выборов» закону «Об особом статусе». Дипломат назвал это обращение абсолютной манипуляцией, так как постановление Рады противоречит не закону, а Комплексу мер по выполнению Минских соглашений.

«После соответствующих комментариев участников переговоров, в Офисе президента Украины, видимо одумались и Кравчук подписал и направил в секретариат ОБСЕ уже более корректную версию письма, где запрашивает уже соответствие Постановления И Комплексу мер по выполнению Минских соглашений. Соответствующий экземпляр письма получили в МИД ЛНР», – написал Мирошник у себя в Telegram-канале.