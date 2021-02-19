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19.02.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Россия, Украина
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Кравчук грозит: Запад вот-вот «серьёзно и капитально» впишется за Украину

Новости Украины

Запад готовиться «задавить» Россию санкциями, чтобы заставить ее отказаться от поддержки Донбасса и Крыма.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил глава украинского представительства на переговорах в Минске, экс-президент Украины Леонид Кравчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кравчука, он увидел «отрезвление» Запада, который готов «капитально помочь Украине».

«Чтобы закончить войну, нужно заставить Россию прекратить агрессию, потому что любая война не остановится в Украине, пока они считают, что мы воюем сами с собой. Они договорились уже даже до того, что мы оккупировали сами себя.

То есть, окончание войны означает давление на Россию всех и вся мировым сообществом, чтобы они остановили агрессию против Украины.

Я, как человек, который следит, что сегодня происходит в Европе и США, могу ответственно сказать, что я вижу, как люди там трезвеют, они видят, чем на самом деле является Россиея, чем являетя политика Кремля, и они организовываются для того, чтобы помочь Украине серьезно и капитально», – заявил Кравчук.

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