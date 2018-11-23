Кравчук отказался признать вину в кровопролитии на Украине

23.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Первый президент «незалежной» Украины экс-идеолог Компартии УССР Леонид Кравчук отказался признать свою вину за взращивание украинского национализма, что в итоге привело к гражданской войне в бывшей советской республике.

Это произошло в эфире телеканала «Россия-1», куда был приглашен Кравчук.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Депутат Госдумы Константин Затулин указал ему, что сразу же после распада Советского Союза власти поддержали церковный раскол, а Киев начал заигрывать с НАТО, что, в конце концов, привело к печальным событиям последних лет.

«В первое президентство Украины уже были посеяны зёрна того, что сейчас происходит. По вашей инициативе случился раскол Православной Церкви, по вашей инициативе начались поиски дружбы с НАТО и продолжились при Кучме, на что указал даже Ельцин в своём письме при ратификации договора между нами.

Никакой войны ещё не было, вы всё время смотрели в две стороны, а теперь удивляетесь, что же мы так себя ведём. Да потому что вы постоянно лукавили, и в этом состояла политическая линия ваша и ваших преемников», – заявил Затулин.

Кравчук предпочел отмахнуться от обвинений и заболтать претензии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Господин Затулин, если вы так считаете, это ваше право. Но если у вас такая высокая философия, оставьте Украину в покое. Не надо вам обращаться к Украине, и мы не будем обращаться к вам. Я хочу общаться с людьми, которые думают не так, как вы. Не искать, что было вчера, позавчера, до 1917 года – то был Ленин, то был Сталин», – сказал бывший высокопоставленный функционер Компартии, впоследствии перекрасившийся в украинского самостийника.

«Я хочу говорить с людьми, которые думают, как улучшить ситуацию завтра, а вам надо обязательно найти виноватого – нашли, спасибо. Ну и что? Дальше что?» – добавил Кравчук.