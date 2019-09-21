Криминал снова рвётся в «парламент» Косово

21.09.2019, Москва, Елена Острякова

В списках практически всех партий, участвующих во внеочередных парламентских выборах в Косово, есть люди, имеющие проблемы с законом. Об этом пишет The New Federalist, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У ряда кандидатов, баллотирующихся в парламент, есть скелеты в шкафу. Например, в списке кандидатов консервативной Демократической партии Косово есть Хавит Халити, который обвиняется в нападении, совершенном внутри Ассамблеи в прошлом году, и Рустем Мустафа, который «был осужден за военные преступления в 2013 году».

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В списках коалиции бывшего премьер-министра Рамуша Харадиная 14 человек с обвинительными заключениями по таким преступлениям, как коррупция. Даже в движении «Самоопределение» Альбина Курти пять кандидатов с обвинительными заключениями», – говорится в статье.

В августе «парламент» самопровозглашенного Косово проголосовал за самороспуск и проведение досрочных выборов после отставки «премьер-министра» Рамуша Харадиная из-за его вызова в качестве обвиняемого в Специальный трибунал в Гааге, который рассматривает военные преступления. Это пятые выборы за последние 11 лет. Ни один «парламент» Косово не отработал полного срока.