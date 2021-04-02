Кроме войны с Украиной больше ничего не остается – люди Донбасса

02.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Из-за политики президента Украины Владимира Зеленского и нагнетания агрессивной истерии народ Донбасса напуган возможностью начала новой войны.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы даже не представляете, что ощущают люди в Донбассе. Мне за последние пару дней обрывают телефон с одним вопросом: «Будет война, или не будет войны?» Вы не понимаете, что люди берут документы и перевозят в их безопасное место. Люди в недоумении, что будет дальше, куда эта ситуация будет двигаться.

Всё это результат политики, которую проводит господин Зеленский, который вроде бы обещал мир и говорил: «Нужно перестать стрелять». Сейчас ему Порошенко тычет: «Ну что, перестал стрелять?» Военная ситуация нагнетается, и люди, конечно, переживают», – сказал политик.

Также экс-депутат отметил, что Киев даже не пытается пойти на какое-то урегулирование конфликта, поэтому кроме войны больше ничего не остаётся.

«Нужно понять, что там семь лет идёт война и была надежда на то, что может быть можно как-то урегулировать. Уже никто не говорит о том, что это можно как-то решить, но давайте как-то урегулируем и реализуем фактор безопасности, но даже этого на сегодняшний день нет. Нет никакой перспективы, нормандского формата нет, диалога нет, в Минске договориться не могут.

Что остаётся тогда? Люди сидят и думают: «Что остаётся?» Кроме войны больше ничего!» – заключил Килинкаров.