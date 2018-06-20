20.06.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
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Донбасс, Россия, Украина

Круче, чем в РФ и на Украине: Пенсионный возраст в ДНР останется без изменений


В ДНР не планируют повышать пенсионный возраст. Об этом у себя в Facebook сообщила депутат НС ДНР Екатерина Губарева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно данным, которые предоставила депутат, в ДНР мужчины выходят на пенсию по достижению 60 лет, а женщины – 55.

В России же мужчины после увеличения пенсионного срока мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины – в 63. На Украине – в 60 и 58 соответственно.

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