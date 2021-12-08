«Круглое носим, квадратное катаем». Разбор «антироссийского» военного бюджета США на 2022 год

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В течение 2021 года отношения между Россией и коллективным Западом, возглавляемым США, побили все антирекорды времён холодной войны, достигнув температуры заморозки, ниже которой – полная непредсказуемость.

Причиной последнего западного обострения стало издыхающее квазигосударство Украина, обзаведшееся два года назад настолько «продвинутым» во всех смыслах руководством, что все предыдущие незалежные «керманычи» выглядят, если не корифеями и сонмом античных философов, то мощными государственными мужами – уж точно.

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Понять мотивы западной антироссийской камарильи несложно. Ей, как в своё время гитлеровской Германии, для дальнейшего сытого существования и сдерживания накопившихся социальных потрясений вкупе с регулярными экономическими кризисами остро необходим новый поход за «красные линии» в зону геополитических интересов России и, теперь уже, Китая.

При этом, США движет привычка к ничем не сдерживаемому глобальному доминированию, выработанная за последние 30 лет после ухода СССР с политической арены и нежеланием Китая бросить вызов «мировому гегемону», и тщательно охраняемая, проведённая вокруг Поднебесной черта, за которую никому не рекомендуется заступать.

Средства достижения геополитических целей выбраны самые одиозные. Из пальца высасываются «агрессивные намерения», вроде «отравления Петровым и Васечкиным» никому не нужного перебежчика Скрипаля, приправленное перчиком «ранее невиданного химического оружия». Затем поднимается визг в «самой свободной прессе», после чего приходит очередь западных политиков сокрушаться, выражать озабоченность и принимать «нелёгкие решения» по сдерживанию «российской агрессии», поскольку, мол, «Москва первая начала».

Порой западные корчи напоминают дешёвое театральное представление, когда географический кретинизм отдельных политиков приводит к заявлениям, вроде, «Россия концентрирует войска вплотную к границе с Украиной в городе Ельня». Лень и безалаберность уже мешают в карту на смартфоне взглянуть, чтобы в очередной раз не сесть в лужу.

Чем дальше, тем чаще стали звучать угрозы: «развернём ракеты у вас под боком, введём жесточайшие санкции, ваш газ для Европы грязный и тоталитарный», озвученные такими мощными деятелями, как интеллектуальная пигалица Псаки или старая майданная мешочница Нуланд.

Впрочем, даже нынешний глава Госдепа Блинкен, потрясающий кулачками с трибуны, всё чаще напоминает не министра иностранных дел серьёзной державы, а балаганного рестлера, колотящего «trash talk» (дешёвые понты) на потеху почтеннейшей публики.

По-видимому, в Белом доме тоже понимают, что на угрозах и дешёвых понтах далеко не уедешь, так что согласились на онлайн переговоры Путина с Байденом. Судя по всему, российскому президенту с американской стороны поступили какие-то предложения, и главным результатом переговоров стало настоятельное предложение российского лидера – закрепить в договорах прекращение расширения НАТО на Восток, поскольку опыт лоханувшегося Горбачёва, поверившего западным шулерам на слово, в наше время никого не прельщает.

Тем более, что расширение НАТО, а вместе с ним и наступательных вооружений вплотную к российским границам является главным дестабилизирующим фактором для сохранения мира в Европе.

Впрочем, на свете есть и другие способы узнать об истинных намерениях «наших западных партнёров» на ближайшее будущее, не прибегая к гаданию на ромашке и знакам, подаваемых брошками на кофточке Мадлен Олбрайт.

Так, на днях Конгресс США принял законопроект военного бюджета на 2022 год – серьёзный документ, во многом определяющий политику Империи Бобра.

Итак, что же бюджет грядущий нам готовит?

Даже поверхностный анализ документа говорит о том, что в Вашингтоне могут сколько угодно гнать волну и воинственно трясти дубинкой, однако доводить ситуацию до конфликта с Россией совершенно определённо не готовы.

Можно сказать, что те положения нового военного бюджета США, касающиеся России, выглядят – не только слабовато, но даже не содержат таких угроз, как введение санкций против «Северного потока-2» и приобретение суверенных долговых обязательств РФ, на чём настаивали республиканцы.

Судя по тому, как принимали проект бюджета в Конгрессе, особой драки за него не было. «За» проголосовало 366 членов нижней палаты парламента при 70 «против». Учитывая расклад сил в Сенате, который должен одобрить решение Конгресса, бюджет будет принят ровно с тем же результатом.

Из явно агрессивных можно отметить пункт о выделении очередной кости с барского стола Украине на усиление ВСУ, размером в $300 млн. Еще $4 млрд предусмотрены для Европейской оборонной инициативы и $150 млн – на развитие сотрудничества с «балтийскими вымиратами» в области безопасности.

Законопроектом санкционировано выделение $7,1 млрд на Тихоокеанскую инициативу сдерживания и поддержку обороны Тайваня, а также запрет на закупки продукции китайского Синьцзяна, «патамушта права человека превыше всего!»

Судя по скромным объёмам выделяемых сумм «на сдерживание», серьёзно бодаться на Европейском и Тихоокеанском ТВД США не намерены, но бицепс необходимо обозначить хотя бы для внутренней оппозиции.

Похоже, правы наблюдатели, полагающие, что США намерены сбагрить безблагодатную Украину на баланс Великобритании, бегущей впереди антироссийского паровоза и тоскующей хотя бы о слабом подобии старой-доброй «Большой Игры».

Прочие пункты проекта военного бюджета, касающиеся России, настолько забавны, что годятся для публикации в журнале сатиры и юмора «Крокодил»:

Наряду с Китаем, Ираном и Северной Кореей Россия включена в списочек иностранных государств, «вызывающих особую озабоченность».

Скорее всего, под этой шляпой скрывается намерение и дальше финансировать агрессивную болтологию в СМИ специально назначенных говорящих голов и их спичрайтеров.

Ограничения в военном сотрудничестве будут продлены.

Готовим платочки – вытирать слёзки.

Деньги Пентагона не могут быть потрачены на признание суверенитета России над Крымом. Если на то не будет разрешения министра обороны США.

На полуострове затаили дыхание: а ну как у главы Пентагона кишка окажется настолько толста, чтобы потратить пару баксов на признание российского суверенитета над Крымом? Это был бы номер.

Начиная с 1 апреля 2022 года и затем, каждые два года, ко Дню Дурака Пентагон и военная разведка должны предоставлять отчёт, как Россия пытается разрушить военные альянсы и партнерства США с помощью операций влияния (включая список государственных и негосударственных лиц и организаций, которые этим занимаются) и перечислением наиболее хлипких для российского влияния союзников.

Положение настолько клоунское, что американские законодатели решили устраивать цирк на конной тяге с отчётностью раз в два года. Иначе попкорна зажевать зрелище не хватит.

Российским и китайским представителям запретили доступ на объекты ПВО, особенно Aegis. Если же глава Пентагона сподобится пригласить русских и китайцев взглянуть на американские объекты ПВО, ему придётся идти на поклон в оборонный комитет Конгресса.

Помимо того, что Россия и Китай примут зеркальное решение, зря, что ли, спутники военного назначения летают?

Пентагону строго-настрого запретили покупать персональное защитное снаряжение в России, Китае, Иране и КНДР. Особенно в КНДР.

А вот это уже удар под дых!

До наступления Нового 2022-го года Пентагон обязали установить или опровергнуть факт военного сотрудничества России с движением «Талибан». И так – каждый год.

Если вспомнить, кто именно, драпанув из Афганистана, оставил горы оружия и боеприпасов «талибам» на миллиарды долларов, виновных следует поискать поближе, в самом «Пентагоне».

В ближайшие полгода «Пентагон» должен дать ответ ценой в $4 млрд, как победить и даже уничтожить Россию в противостоянии великих держав, оценить уровень сотрудничества России и Китая, а также российскую помощь в установлении китайского доминирования в Западном полушарии.

В каждой избушке свои погремушки. В «Пентагоне» – своя игра «Что? Где? Когда?». Жаль, призовой фонд не достанется зрителям.

Явление того же порядка – в течение 4 месяцев установить «вредоносное влияние» России и Китая в Африке.

Отдельно умиляет поручение – оценить «нарушение прав человека» в результате экспорта оружия главной пятёркой экспортёров.

Тут, как говорится, в процессе расследования, не выйти бы на самих себя, поскольку США – № 1 в списке торговцев оружием на международном рынке.

Сильную озабоченность американских законодателей вызывает российское и китайское ядерное оружие, представляющее непреодолимую преграду на пути к полному мировому господству. Оно и понятно: можно сколько угодно дудеть в рупор алармистскую чушь и трясти кулачком с высоких трибун, а пустить в ход собственную ядерную дубину – руки коротки.

Результат может быть слишком печальным. Вместо мирового господства решальщикам придётся командовать челядью в противоатомном бункере где-то в горах Монтаны среди заражённых радиацией просторов. В лучшем случае.

Помимо прочего, американский истеблишмент беспокоит отставание США в ядерных технологиях и мировое доминирование «Росатома». В этой связи военным поручено подумать, как улучшить позиции американских атомщиков на мировом рынке ядерного оборудования и технологий.

И, на закуску, Конгресс принял решение вычеркнуть из намеченного санкционного списка по Акту Магницкого аж 35 российских персон, фигурирующих в документе как «клептократы» и «нарушители прав человека».

В списке упомянуты олигарх Абрамович, премьер Мишустин, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Кириенко, питерский градоначальник Беглов, журналисты Соловьёв и Симоньян, глава телеканала «Первый» Эрнст и другие граждане.

В целом, касающиеся России позиции проекта военного бюджета США на 2022 отличает низкий уровень агрессии при полной эфемерности ряда ключевых задач, которые должны быть решены в сжатые сроки.

Ощущение такое, что американский истеблишмент принял решение – понизить уровень антироссийской возбудимости своих «ястребов» через популярный в армии метод «круглое носим, квадратное катаем». Иначе трудно объяснить все упомянутые в документе курьёзы и нелепицы.