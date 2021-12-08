Крупнов: Россию хотят выставить из Совбеза ООН и аннулировать право на ряд территорий

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Риторика Запада об ответственности СССР за начало Второй мировой войны приведёт к обоснованию агрессии против РФ и отъему Курил и Калининграда.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил российский государственный, политический и общественный деятель Юрий Крупнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При всей важности Курильских островов, сегодня вопрос стоит не в цене Курил, а в том, будет ли Россия существовать или нет. Два-три года назад была совершенно другая ситуация, она заключается в том, что уже в 2019 году по заявлению Европарламента СССР вместо главной жертвы Второй Мировой войны выставляется как агрессор-партнёр Германии. Вопрос уже не о Курилах, а о том, что ещё несколько лет – и у нас отберут не только Курилы, а нас выгонят из Совбеза ООН, либо расширят его до всего мира и будут писать, что войну начали СССР и Германия, поэтому у нас захотят забрать всё, в том числе Калининград. Это вопрос существования России и русского народа» – сказал он.

Напомним, ранее в Москве заявили, что Япония не способна договариваться по Курилам.

Кроме того, в Москве отметили, что Запад вычёркивает СССР из числа стран победительниц во Второй Мировой войне.