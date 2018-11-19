Крым оказался под угрозой остаться без топлива

19.11.2018, Симферополь, Олег Кравцов

«Роснефть», с 15 ноября полностью прекратившая продажу моторного топлива на бирже, с высокой вероятностью возобновит торги в понедельник, что связано с рисками топливного обеспечения Крыма.

Об этом сообщает “Коммерсант”, ссылаясь на свои источники в правительстве, а также указывая, что всего два дня отсутствия «Роснефти» на торгах вызвало беспокойство потребителей.

Решение о возвращении компании на торги было принято по итогам консультаций с курирующим ТЭК вице-премьером Дмитрием Козаком.

Журналисты выяснили, что ранее глава Крыма Сергей Аксенов написал письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку о том, что регион, находящийся под санкциями США и ЕС, получает топливо только по биржевым договорам, так как АЗС крупных нефтяников там нет.

“Учитывая географическое положение заводов «Роснефти», именно с них поставляется большая часть топлива в Крым. Уход компании с биржи поставил схему под угрозу”, – отмечается в публикации.

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В свою очередь гендиректор «РК Интегратор», поставщика нефтепродуктов в Крым, сказал, что текущих запасов топлива в Крыму с учетом сезонного снижения спроса должно хватить примерно на месяц. При этом он уточнил, что позиция по дизтопливу устойчивая, по бензину — острая.

При этом указывается трейдеры смогут закупать топливо для Крыма и с НПЗ других компаний, помимо «Роснефти», но цена будет выше из-за более дорогой логистики.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, коммерсантов поймали на завышении цен на топливо в Крыму