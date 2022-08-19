«Крым показал: в естественной конкуренции с русским украинский язык – нежизнеспособен» – Ищенко

Новости Украины

Нарратив об исключительности украинцев как одного из славянских этносов и их превосходстве над русскими – искусственно насаждаемая гражданам страны идеология пришедшими к власти ультраправыми кругами.

Об этом в эфире «Говорит Москва» высказался российский политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Существуют местные диалекты, есть культурные особенности и т.д. Но! Мы же не финансируем в Вологде резные палисады, да? Мы не финансируем культурные особенности Рязанской области. Мы же не развиваем особенности местных культур таким образом. Это такие же этнографические местные особенности одной русской культуры, как и на Украине. На Украине нет единой украинской культуры: есть полтавские, волынские, галицкие, черкасские особенности. Даже истории у этих регионов – совершенно различные. Если кто-то хочет заниматься народными танцами – пусть занимается за свой счет. Какие проблемы? Никто же не запрещает устраивать кружки по интересам? Мы с вами захотели потанцевать – пошли и потанцевали. Хотите вы яйца на Пасху красить не в монотонный цвет, а расписывать веточками и ягодками? Да, пожалуйста, расписывайте. Хотите рубашку вышивать? Да вышивайте. Только государство это не обязано финансировать. И не обязано вам государство внедрять украинский язык», – убежден он.

В качестве показательного примера невостребованности украинского языка в юго-восточных регионах бывших территорий Украины, эксперт привёл ситуацию в Крыму, где по сей день существует только одна украиноязычная школа с видимым дефицитом учащихся.

«Если будет спрос – ради Бога, будут другие украинские школы, только спрос создайте. А спроса – не будет. Об этом говорили украинские националисты и в 1990-е гг., и в 2000-е гг., что украинский язык нуждается в поддержке, потому что конкурентную борьбу на Украине русскому языку он проиграет без государственной поддержки. Они вытесняли русский язык не по той причине, что не любили так, что кушать не могли. Их язык, на что они делали ставку, чем демонстрировали, что украинство чем-то отличается от русскости, проигрывало конкурентную борьбу. Они в этом себе отдавали отчёт. Если поставить в равные условия конкуренции, то все это украинство, само собой, исчезнет, но не сегодня-завтра, а через 30-40 лет», – констатировал аналитик.