Крым пытается возобновить авиарейсы за границу, утраченные во время блэкаута

13.01.2020, Москва, Михаил Рябов

Российская сторона ведет переговоры с Арменией о запуске прямого авиасообщения с Крымом – это будет первый рейс за границу с полуострова после долгого перерыва.

«Все проживающие в Крыму армяне – а это более 20 тысяч человек – уже пять лет ждут возможности напрямую добраться до Родины. Сейчас приходится ехать окольными путями – на машине до Краснодара, и уже оттуда самолетом в Ереван. И сейчас очень не хочется сглазить, потому что речь об этом много раз заходила, и на полпути останавливались», – сказал в интервью «Российской газете» председатель «Региональной армянской национально-культурной автономии Республики Крым» Георгий Акопян.

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Экс-министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин напомнил в фейсбуке, что на полуострове уже после воссоединения с Россией пытались организовать прямое сообщение со Стамбулом, однако оно прекратилось после осуществления нескольких рейсов.

Цуркин в качестве причин называет блэкаут после диверсии Украины и проблемы, возникавшие до строительства нового терминала аэропорта в Симферополе.

«Были и чартер, и регулярные. Проблема была в отсутствии настоящим образом подготовленных пунктов пропуска в аэропорту. Тогда работали по временной схеме оформления пассажиров. Последующие руководители транспортного ведомства «забили» на все эти авиаперевозки. Сейчас в новом терминале все требования погранслужбы соблюдены – грех не летать», – рассуждает он.

«Аэропорт зарабатывает на обработке рейсов. Больше рейсов – больше денег. Зоны для вылета/прилёта международных рейсов надо закрывать за 2 часа до прибытия/убытия рейса. Таковы правила. То есть, в этой зоне аэропорта никого не может быть. Тем самым, в старом терминале с учётом малой пропускной способности, закрытие зон на долгое время приводило к снижению обработки внутренних рейсов. Потере денег… В новом терминале уже оборудованная новая зоны международных рейсов», – поясняет бывший руководитель Минтранса республики.